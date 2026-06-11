Qué fue de la vida de Carolina Fal: dejó la televisión, se casó con Santo Biasatti y hoy trabaja como médica pediatra
Carolina Fal fue una de las actrices más populares de la televisión argentina. Alejada de las cámaras, se graduó de médica, trabaja como pediatra en el Hospital Muñiz y comparte una vida de bajo perfil junto a Santo Biasatti y sus dos hijas.
Resumen para apurados
- La exactriz Carolina Fal se alejó de la TV argentina y hoy, a sus 52 años, ejerce como médica pediatra en el Hospital Muñiz para priorizar su vocación y una vida de bajo perfil.
- Tras ser una de las actrices más populares en los 90, Fal estudió medicina y se recibió en 2014. En paralelo, consolidó una reservada relación familiar junto a Santo Biasatti.
- Su transición demuestra la posibilidad de una reinvención profesional exitosa lejos de los flashes, consolidando un proyecto de vida enfocado en la salud y la privacidad familiar.
Durante los años 90 y los primeros años del 2000, Carolina Fal fue una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina. Su participación en exitosas ficciones la convirtió en una figura habitual de la pantalla chica y en una de las intérpretes más destacadas de su generación.
Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse de la exposición mediática y emprender un camino completamente diferente. Hoy, lejos de los estudios de televisión, desarrolla una profesión vinculada a la salud y mantiene una vida familiar de bajo perfil.
De actriz a médica: el cambio que transformó su vida
La transición no ocurrió de un día para otro. Mientras continuaba trabajando como actriz, Carolina Fal comenzó a interesarse cada vez más por otros proyectos personales y académicos.
Esa inquietud la llevó a iniciar una carrera universitaria que terminaría redefiniendo su futuro. Tras varios años de estudio, se graduó de Medicina en 2014 y desde entonces ejerce como pediatra en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Muñiz, en la Ciudad de Buenos Aires.
A sus 52 años, su rutina está marcada por la atención de pacientes, las guardias y el trabajo hospitalario, una realidad muy diferente a la que vivió durante su etapa de mayor popularidad en el mundo del espectáculo.
Su historia de amor con Santo Biasatti
En paralelo a su transformación profesional, Carolina Fal construyó una sólida relación con el periodista Santo Biasatti.
La pareja comenzó su vínculo en 2005 y, desde entonces, eligió mantenerse alejada de la exposición mediática. A pesar de que la diferencia de edad entre ambos generó comentarios en sus primeros años juntos, nunca modificaron su decisión de preservar su intimidad.
Esa misma postura quedó reflejada en uno de los momentos más importantes de su historia: su casamiento. Después de más de una década de relación, contrajeron matrimonio en 2019 mediante una ceremonia realizada con absoluta discreción, cuya noticia trascendió recién tiempo después.
Las hijas de Carolina Fal y Santo Biasatti
Fruto de su relación nacieron Sofía y Lucía, las dos hijas de la pareja. Tanto Carolina Fal como Santo Biasatti procuraron siempre mantener a las niñas alejadas de los medios y de la exposición pública.
La familia desarrolló su vida cotidiana lejos de los flashes y las redes sociales, una decisión coherente con el perfil reservado que ambos sostienen desde hace años.
Además, Santo Biasatti es padre de otros dos hijos de relaciones anteriores, por lo que la familia ensamblada se mantuvo siempre resguardada de la atención mediática.
Cómo es su presente lejos de la fama
En los últimos años circularon versiones sobre una supuesta crisis de pareja, aunque esos rumores fueron desmentidos y ambos continúan juntos.
Mientras Carolina Fal desarrolla su vocación médica y dedica gran parte de su tiempo al trabajo hospitalario, también mantiene el bajo perfil que eligió cuando decidió alejarse del mundo del espectáculo.
A más de dos décadas de su época de mayor popularidad en televisión, la actriz encontró una nueva forma de realización profesional y personal, construyendo una vida completamente distinta a la que la convirtió en una figura conocida para millones de argentinos.