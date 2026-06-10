De Tucumán a Kansas: conquistó Estados Unidos con sus empanadas y espera vender 100.000 durante el Mundial

Resumen para apurados
- La tucumana Claudia Luna impulsa su negocio en Kansas City, EE.UU., donde proyecta vender más de 100.000 empanadas argentinas durante el Mundial de Fútbol de 2026.
- Tras emigrar hace siete años, Luna adaptó recetas familiares al paladar local, logrando expandir su negocio a supermercados, estadios y al Fan Fest oficial de la FIFA.
- Este éxito consolida la gastronomía argentina en EE.UU. y estrecha lazos, habiendo logrado incluso el hermanamiento oficial entre las ciudades de Tucumán y Kansas City.
Casi 8.000 kilómetros separan a Tucumán de Kansas City, la ciudad estadounidense que recibirá a la Selección argentina en su debut en el Mundial 2026. A simple vista, parecen dos mundos completamente distintos: otro idioma, otra cultura y otra forma de vida. Sin embargo, una preparación típica logró unirlos de manera inesperada: las empanadas argentinas.
Detrás de esa conexión está Claudia Luna, una tucumana que hace siete años decidió instalarse en Kansas City junto a sus tres hijos y que hoy se prepara para vivir el momento más importante desde que abrió su restaurante. Su objetivo es vender más de 100.000 empanadas durante la Copa del Mundo.
“Soy una gitana”, se define Claudia, que antes de llegar a Estados Unidos vivió en distintos lugares del mundo. Proveniente de una familia profundamente ligada a la gastronomía por sus abuelas y su padre, hace apenas un año y medio abrió Buenos Aires Restaurant, un local con estética inspirada en el mercado de antigüedades de San Telmo y cargado de referencias argentinas: banderas, fotos, adornos y un menú en el que las empanadas son las protagonistas absolutas.
“A la gente de Kansas le gusta la comida argentina, pero imponerme fue un gran desafío porque no la conocían tanto. Muchos creen que la empanada es solo de México y que es dulce. La empanada argentina empezó a crecer una vez que la probaron. Decían: ‘¡Wow, qué rico! ¿Qué es esto? ¿Cómo no sabía que existía?’. Así las empezaron a amar. No hay nadie que las pruebe y vuelva de eso: siempre quieren más”, contó Claudia en diálogo con TN desde su restaurante.
El crecimiento fue rápido. No solo logró instalar las empanadas argentinas entre los habitantes de Kansas, sino que además convirtió el producto en un clásico local. Actualmente, sus empanadas se comercializan congeladas al por mayor en cadenas de supermercados y restaurantes. También abastece estadios, servicios de catering y distintos eventos masivos, incluido el Fan Fest que la FIFA montará durante el Mundial.
Una receta familiar que cruzó océanos
El secreto, asegura, está en la receta heredada de generación en generación. “Mis abuelas se mudaron a la Argentina, una desde España y la otra desde Italia, y aprendieron a hacer empanadas. La italiana las hacía fritas en grasa, era ley. La española las hacía al horno y a las de pollo les ponía papa. Después, mi papá contrató una empanadera muy buena para su servicio de catering y ahí aprendí a hacer la empanada tucumana”, recordó.
Sin embargo, al llegar a Kansas entendió rápidamente que debía adaptar algunos sabores al paladar local. “Me di cuenta de que la empanada porteña, que es con carne molida, es la que más les gusta. Entonces decidí oficializar esa”, explicó.
Los estadounidenses, acostumbrados a las empanadas mexicanas, quedaron sorprendidos con la propuesta argentina. “Vieron que las nuestras eran jugosas, como una especie de guisado dentro de una masa crocante y doradita. Les pusieron chimichurri y se enamoraron”, relató.
El Mundial, el gran impulso
Aunque el restaurante ya venía creciendo, la llegada del Mundial terminó de potenciar el negocio de Claudia, que ahora trabaja a contrarreloj para cumplir con un objetivo ambicioso: producir 100 mil empanadas para vender durante el Fan Fest.
“Ya las estoy haciendo”, aseguró entre risas, y destacó que toda la producción sigue siendo artesanal y hecha a mano en la cocina de su local.
“Con el Mundial, mi sueño se hizo realidad: que la empanada sea una comida tradicional de Estados Unidos. Pensé que me iba a llevar años, pero la Copa del Mundo aceleró todo. Las empanadas empezaron a llegar a la boca de todo el mundo: ahora están en diez restaurantes, en cadenas de supermercado, en cafés, en bares y en servicios de catering”, sostuvo.
Además, reveló que fue convocada para trabajar junto a la cadena de comida típica más importante de Kansas en una edición especial: la empanada Kansas City Barbecue, creada especialmente para invitados VIP de la FIFA.
Lista para recibir a la Selección
Claudia también logró transmitirle su pasión por la Argentina a su marido estadounidense, con quien siguió cada partido del Mundial de Qatar 2022, incluso durante la madrugada. Ahora ambos se preparan para recibir a los miles de hinchas argentinos que llegarán a Kansas City para el debut del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia, el martes 16.
Además de gastronómica, Claudia es coach, tiene experiencia en marketing y edita una revista llamada “Argentina meets Kansas”. Gracias a su trabajo, Kansas City y Tucumán fueron reconocidas oficialmente como ciudades hermanas por sus autoridades locales.
“Voy a ir a ver a la Selección con mis hijos y mi familia. Es un sueño que estén acá. Vamos a ir a la cancha con toda la fuerza en busca de la cuarta estrella”, expresó.
Y dejó un mensaje especial para quienes viajarán a acompañar a la Scaloneta: “Quiero que los hinchas entiendan que este no es un lugar extraño. Mi sueño es que se enamoren de Kansas, que quieran volver como turistas, que hagan amigos y que esta unión entre Kansas y Argentina siga creciendo”.