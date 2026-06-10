De Tucumán a Kansas: conquistó Estados Unidos con sus empanadas y espera vender 100.000 durante el Mundial

“A la gente de Kansas le gusta la comida argentina, pero imponerme fue un gran desafío porque no la conocían tanto. Muchos creen que la empanada es solo de México y que es dulce. La empanada argentina empezó a crecer una vez que la probaron. Decían: ‘¡Wow, qué rico! ¿Qué es esto? ¿Cómo no sabía que existía?’. Así las empezaron a amar. No hay nadie que las pruebe y vuelva de eso: siempre quieren más”, contó Claudia en diálogo con TN desde su restaurante.