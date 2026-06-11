Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

Ante estas condiciones, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre, contar con reservas adicionales de alimentos y agua potable, circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo, y permanecer dentro del vehículo en caso de quedar atrapado por el temporal. También aconsejó cortar preventivamente los suministros de electricidad y gas si la situación lo requiere.