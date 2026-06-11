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Nieve, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: rigen alertas amarilla y naranja para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas y amarillas por nevadas intensas, tormentas y fuertes vientos en ocho provincias. Conocé cuáles son las zonas afectadas y las recomendaciones para evitar riesgos.

El SMN encendió las alarmas: nevadas intensas, tormentas y vientos fuertes en ocho provincias
El SMN encendió las alarmas: nevadas intensas, tormentas y vientos fuertes en ocho provincias
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por nevadas intensas, tormentas y vientos de más de 90 km/h para este jueves 11 de junio en ocho provincias de la Argentina.
  • La Patagonia espera hasta 60 cm de nieve, mientras que el norte registrará fuertes lluvias y granizo. Se sugirió evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos.
  • Estos fenómenos meteorológicos podrían provocar daños materiales e interrupciones en el transporte, lo que exige extremar precauciones y seguir las recomendaciones oficiales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 11 de junio alertas de nivel naranja y amarillo por distintos fenómenos climáticos que afectarán a varias regiones del país. Las advertencias alcanzan a ocho provincias y contemplan nevadas intensas, tormentas fuertes y vientos con ráfagas de gran intensidad.

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Alerta amarilla este martes: el SMN prevé ráfagas de 90 km/h, lluvias y nevadas intensas

Según informó el organismo, se trata de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

Nevadas intensas en la Patagonia: alerta naranja en tres provincias

La alerta naranja por nevadas abarca sectores de Neuquén, Río Negro y Chubut. De acuerdo con el SMN, se prevén acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, aunque en algunos puntos los valores podrían ser superiores.

Además, en las zonas cordilleranas más elevadas existe la posibilidad de que se produzca viento blanco, lo que reduciría considerablemente la visibilidad. En áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Ante estas condiciones, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre, contar con reservas adicionales de alimentos y agua potable, circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo, y permanecer dentro del vehículo en caso de quedar atrapado por el temporal. También aconsejó cortar preventivamente los suministros de electricidad y gas si la situación lo requiere.

Vientos fuertes con ráfagas superiores a 90 km/h

Por otra parte, una alerta amarilla por vientos rige para Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El informe meteorológico señala que estas zonas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse bajo árboles, postes o carteles publicitarios y extremar las precauciones al conducir.

Tormentas fuertes en el norte argentino

La advertencia amarilla por tormentas alcanza a Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Misiones.

Según el organismo nacional, estas provincias podrían registrar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las precipitaciones acumuladas previstas oscilan entre los 50 y 70 milímetros, aunque de manera puntual podrían registrarse valores superiores.

Para reducir riesgos, el SMN aconsejó no sacar la basura, mantener limpios los desagües, desconectar los electrodomésticos ante la posibilidad de ingreso de agua en las viviendas y buscar refugio en construcciones seguras o vehículos cerrados si se permanece al aire libre.

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