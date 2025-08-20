Vecinos denuncian una ola de robo de cables en el barrio Parque

Los que sí tienen ese material son los cables del tendido eléctrico. También hubo varias casas que se quedaron sin luz por este tipo de robo. “Con algún tipo de elemento, doblan los caños de metal que se utilizan para conectarse de la línea y que terminan en el hogar. Tienen una calidad impresionante, porque nunca les pasa nada, salen ilesos. No sé si algún electricista se animaría a hacer eso sin temor a electrocutarse”, sentenció María Fernanda Rodríguez. “Yo lo sufrí y todavía sigo renegando. Tuve que pagar $150.000 para volver a tener el servicio. La saqué barata porque tenía el cable, pero otros debieron gastar más de $200.000 porque no tenían ese elemento. El año pasado me robaron el tubo del medidor de gas y el medidor de luz también. Gasté una fortuna para protegerlos y ahora me pasa esto. No sé qué hacer ya”.