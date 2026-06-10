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La salida de Yllana abrió una nueva etapa: cómo será la búsqueda del nuevo técnico de San Martín

Mientras Hernán De Camilo asumirá de manera interina, la dirigencia ya inició las gestiones para definir al nuevo conductor del plantel profesional.

La salida de Yllana abrió una nueva etapa: cómo será la búsqueda del nuevo técnico de San Martín
LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la salida del DT Andrés Yllana, la dirigencia de San Martín de Tucumán inició la búsqueda de un reemplazo para revertir el presente del equipo en la Primera Nacional.
  • Con Hernán De Camilo de interino, directivos viajan a Buenos Aires para buscar un DT ofensivo. El equipo atraviesa su peor racha y quedó a ocho puntos del líder del torneo.
  • La pronta elección del entrenador será clave para recuperar el rumbo del equipo de cara al tramo decisivo de la primera rueda y mantener las aspiraciones de ascenso.
Resumen generado con IA

La salida de Andrés Yllana como técnico de San Martín cerró un capítulo, pero abrió inmediatamente otro. Apenas quedó resuelta la desvinculación del entrenador, la atención de la comisión directiva se trasladó hacia la elección de su reemplazante.

Según pudo saber LA GACETA, algunos integrantes de la dirigencia viajarán a Buenos Aires para mantener reuniones vinculadas a la búsqueda del próximo DT. Si bien reina el hermetismo sobre los nombres que aparecen en carpeta, dentro del club ya tienen definido el perfil que pretenden.

"Queremos una figura que se adapte a las características que necesita San Martín. Buscamos un entrenador protagonista, que intente imponer condiciones en cualquier cancha y que no tenga una propuesta basada exclusivamente en defenderse", explicó una fuente cercana a la conducción.

Una decisión clave para el futuro

La elección no será menor. El próximo entrenador llegará con la obligación de recuperar a un equipo que quedó a ocho puntos de la cima y que atraviesa su momento más delicado de la temporada.

Por eso, la CD apunta a encontrar rápidamente un nombre que reúna consenso y que pueda asumir cuanto antes para comenzar a trabajar de cara al tramo decisivo de la primera rueda.

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