Máximo Kirchner recordó al Indio Solari: “Estuvo cuando muchos se borraban”
El diputado nacional recordó su vínculo con el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, destacó su lealtad en los momentos más difíciles y cuestionó la decisión del Gobierno de no permitir que el velatorio se realizara en el Congreso.
Resumen para apurados
- Máximo Kirchner recordó al fallecido Indio Solari en C5N y criticó al Gobierno por negar el Congreso para el velatorio del músico tras su muerte a los 77 años en Argentina.
- El diputado destacó la lealtad del músico desde 2016 y explicó que el velatorio masivo en Villa Domínico se realizó en paz tras la negativa oficial de habilitar el Congreso.
- La masiva despedida ratifica el impacto del fenómeno ricotero y reabre el debate político sobre el uso de espacios públicos para homenajear a los grandes íconos de la cultura.
La muerte de Carlos Alberto Indio Solari a los 77 años provocó una conmoción nacional y una multitudinaria despedida popular en Villa Domínico. Máximo Kirchner recordó al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con quien mantenía una relación cercana, y destacó el acompañamiento que recibió del artista en momentos complejos.
Durante una entrevista en el programa Minuto Uno (C5N), el diputado nacional brindó detalles sobre la organización del masivo velorio y definió la despedida como “un acto de amor y dolor colectivo”.
Reveló que la decisión de realizar una ceremonia abierta al público respondió a un pedido expreso de la familia del músico. “Fue el momento durante el viernes que me dice Virginia (mujer del Indio) que ella quería que la gente lo pudiera ver, que se pudiera dar como un último show, como una última misa”, relató.
Según explicó, pese a las dificultades climáticas, miles de personas se acercaron para rendir homenaje al cantante en un clima de respeto y tranquilidad.
El recuerdo de una amistad marcada por la lealtad
Al referirse al vínculo personal que construyó con Solari, Máximo Kirchner señaló que la relación se fortaleció a partir de 2016, en un contexto que describió como de persecución política hacia su sector. “Se fue dando y la verdad que nos abrazó, y en particular a uno, en un momento en que muchos se borraban, y la verdad que aparte... estuvo con Cristina”, expresó.
El referente de La Cámpora recordó además las conversaciones y encuentros que compartieron durante esos años. Según contó, el músico se caracterizaba por su profundo interés en la actualidad política y social. “Muy informado y muy agudo en su mirada”, afirmó sobre el artista, a quien definió como una figura con una visión crítica y reflexiva de la realidad argentina.
Durante la entrevista, Kirchner también cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no habilitar el Congreso como escenario para la despedida pública del cantante. “El Ministerio de Seguridad dice que no estaban dadas las condiciones de seguridad para hacerlo allí. Y a la luz de los hechos, y una vez concluido, queda claro que se podía hacer”, sostuvo.
El legislador comparó la situación con los funerales de figuras históricas como Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín, y consideró que la negativa respondió a un “desprecio a lo popular” y a una incomprensión del fenómeno cultural que representaba el público ricotero.
Al analizar el comportamiento de las miles de personas que participaron del último adiós al músico, Kirchner remarcó que la jornada transcurrió en paz porque no existió una actitud hostil por parte de las autoridades. “Bastó con no agredir a la gente, bastó con no maltratarla para que se desempeñe en paz”, afirmó.
Para el diputado, la enorme convocatoria reflejó una expresión profunda de la sociedad argentina. En ese sentido, describió la movilización como una manifestación del “subsuelo de la patria o ese magma que aparece, que emerge, que está ahí, que dice presente”, y la comparó con las muestras de afecto que se produjeron tras la muerte de Néstor Kirchner.