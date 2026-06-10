Máximo Kirchner recordó al Indio Solari: “Estuvo cuando muchos se borraban”

El recuerdo de una amistad marcada por la lealtad

Al referirse al vínculo personal que construyó con Solari, Máximo Kirchner señaló que la relación se fortaleció a partir de 2016, en un contexto que describió como de persecución política hacia su sector. “Se fue dando y la verdad que nos abrazó, y en particular a uno, en un momento en que muchos se borraban, y la verdad que aparte... estuvo con Cristina”, expresó.