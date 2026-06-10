Los números que explican por qué San Martín decidió terminar el ciclo de Andrés Yllana

Una campaña que fue de mayor a menor

Yllana dirigió un total de 16 partidos al frente de San Martín, sin contabilizar los dos duelos por Copa Argentina. Durante ese período en la Primera Nacional consiguió cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas, alcanzando una efectividad del 45,83%. Su equipo convirtió 14 goles y recibió 12, números que reflejan algunas de las dificultades que acompañaron al ciclo.