Causa Vialidad: el tucumano José López pidió reducir su condena por los cursos que tomó en prisión

Resumen para apurados
- La Cámara de Casación Federal rechazó este miércoles el pedido de José López de reducir cuatro meses su condena de 13 años por realizar cursos de marketing en prisión.
- Condenado por el caso Vialidad y los bolsos del convento, López pidió el beneficio por dos cursos de marketing. La Justicia determinó que las 80 horas cursadas son insuficientes.
- El fallo ratifica límites estrictos para otorgar reducciones de pena por educación y mantiene firme la condena unificada de 13 años de prisión para el exsecretario de Obras.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles el pedido del ex secretario de Obras Públicas José López para obtener una reducción de cuatro meses en la condena unificada de 13 años de prisión que cumple actualmente.
La solicitud se basó en la aprobación de dos cursos de marketing de 80 horas cada uno realizados durante su detención. Sin embargo, el tribunal concluyó que esa capacitación no reúne las condiciones exigidas por la legislación penitenciaria para acceder al denominado “estímulo educativo”.
La defensa pública de López había requerido la aplicación del beneficio contemplado en el artículo 140 de la Ley 24.660, que establece una reducción de dos meses de pena por cada curso anual de formación profesional o equivalente aprobado.
Según la presentación judicial, el exfuncionario completó los cursos “Auxiliar en marketing de Productos” y “Auxiliar en marketing de Servicio”, acompañando la solicitud con los diplomas correspondientes.
No obstante, tanto el Tribunal Oral Federal N° 2 como la Cámara de Casación consideraron que las 80 horas de duración de cada curso resultan “manifiestamente insuficientes” para equipararse a una formación profesional anual. Además, sostuvieron que los estudios realizados no acreditan una capacitación técnica específica en un área ocupacional determinada.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes declararon inadmisible el recurso de casación presentado contra la decisión del TOF N° 2.
Para los magistrados, la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal concreto y se limitó a reiterar su interpretación sobre la aplicación del beneficio.
La condena que cumple López
La pena unificada de 13 años de prisión que enfrenta López surge de la causa Vialidad y de la condena por el episodio ocurrido en 2016, cuando fue sorprendido arrojando bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez.
Por ese hecho fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.
Actualmente permanece detenido en el penal de Ezeiza y también figura entre los imputados colaboradores en la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 7.
Durante su declaración del pasado 30 de abril, López negó haber integrado una asociación ilícita.
“Niego haber integrado una asociación ilícita y tampoco fui invitado a integrarla. Solo conformé un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, afirmó.
Además, sostuvo que se vio obligado a declarar como arrepentido por las circunstancias que atravesaba en ese momento y agregó que “el trabajo diario y el ritmo de la política no siempre hacen posible advertir si se cruzan o no ciertos límites, sobre todo cuando las decisiones cuentan con el respaldo de las áreas jurídicas, como siempre sucedió en mi caso. Por eso, esto me da mucha tranquilidad”.