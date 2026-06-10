Mundial 2026: México y Sudáfrica reeditan el debut de 2010 en una apertura histórica en el Azteca

Para este estreno en el Grupo A, que completan República Checa y Corea del Sur, los aztecas apuestan por una nómina que combina la experiencia del histórico arquero Guillermo Ochoa (quien alcanza la cifra récord de su sexto Mundial), el olfato goleador de Raúl Jiménez, y la frescura de la promesa Gilberto Mora, el jugador más joven del torneo con 17 años y siete meses.