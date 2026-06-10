Doble homicidio de las turistas francesas en Salta: el 16 de junio realizarán la pericia genética con la muestra de Beatriz Yapura

Resumen para apurados
- La Fiscalía de Salta realizará el 16 de junio una pericia de ADN clave a Beatriz Yapura para avanzar en la causa por el doble homicidio de las turistas francesas.
- La medida, que es la única diligencia genética pendiente, fue programada por el CIF tras desmentirse versiones periodísticas sobre la supuesta existencia de resultados previos.
- Este peritaje busca aportar claridad definitiva al emblemático caso. La Fiscalía procesará además datos de Francia para evitar que la desinformación afecte la causa.
La Unidad Fiscal de Salta, que investiga el doble homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni informó que el próximo martes 16 de junio se llevará a cabo la pericia genética sobre la muestra obtenida de Beatriz Yapura, una de las diligencias pendientes dentro de la investigación.
Según precisaron los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, Daniel Espilocín y Pablo Paz, el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) fijó la fecha de la pericia el pasado 5 de junio y notificó formalmente a todas las partes intervinientes en la causa.
Desmienten versiones sobre resultados de ADN
A través de un comunicado oficial, la Unidad Fiscal salió al cruce de versiones periodísticas que indicaban que el abogado Roberto Reyes ya contaba con un informe sobre el cotejo genético entre la muestra de Yapura y el perfil femenino obtenido en pericias realizadas por expertos de Francia.
Los investigadores aclararon que dicha pericia aún no fue realizada, por lo que consideraron imposible que existan resultados oficiales vinculados a ese análisis.
"La pericia oficial de la que se obtendría tal información no se ha realizado aún", señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Qué resta en la investigación
De acuerdo con lo informado, los cotejos genéticos con otras personas de sexo femenino consideradas de interés para la causa ya fueron efectuados. La comparación de ADN con la muestra obtenida de Beatriz Yapura el pasado 20 de mayo es la única diligencia de este tipo que aún permanece pendiente.
La prueba será realizada en el laboratorio oficial del CIF y forma parte de las medidas impulsadas en el marco de la investigación por el asesinato de las jóvenes francesas ocurrido en la provincia de Salta.
La Fiscalía pidió evitar información inexacta
En el comunicado, los fiscales manifestaron su preocupación por la difusión de información que no se corresponde con el estado actual de la causa y advirtieron que este tipo de versiones pueden afectar el desarrollo de la investigación.
Asimismo, indicaron que oportunamente se brindarán detalles sobre las diligencias realizadas en Francia durante mayo de este año, una vez que concluya el procesamiento integral de la información obtenida.
Un caso que sigue bajo investigación
El doble homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni continúa siendo objeto de distintas medidas investigativas impulsadas por la Justicia salteña. La pericia genética prevista para el 16 de junio representa uno de los pasos pendientes dentro de las actuaciones que buscan esclarecer definitivamente todos los aspectos vinculados al caso.