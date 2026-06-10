Así está hoy Nahir Galarza: qué dijo sobre la cárcel, la culpa y su nueva relación
A más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza volvió a hablar públicamente. La joven condenada a prisión perpetua reveló que está en pareja dentro de la cárcel, habló de la culpa que siente y contó cómo imagina su vida cuando recupere la libertad.
Resumen para apurados
- Desde el penal de Paraná, Nahir Galarza brindó una entrevista tras ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo para hablar de su presente, su nueva pareja y el sentimiento de culpa.
- La joven de 27 años, condenada a prisión perpetua, confirmó su noviazgo con otro interno, recordó el proceso judicial y expresó su deseo de mantener un bajo perfil mediático.
- Galarza planea su vida tras cumplir la condena y aseguró que no volverá a Gualeguaychú, buscando reconstruir su futuro lejos de la exposición pública y el rechazo social.
A más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, por el que fue condenada a prisión perpetua, Nahir Galarza volvió a referirse públicamente a distintos aspectos de su presente. En una entrevista reciente, habló sobre su vida dentro de la cárcel, recordó momentos del proceso judicial, expresó sentimientos de culpa y sorprendió al contar que mantiene una relación sentimental mientras cumple su condena.
La joven, de 27 años, permanece alojada en la Unidad Penal N.º 6 de Paraná y aseguró que intenta enfocarse en proyectos personales y en la etapa que podría llegar una vez que recupere la libertad.
Qué dijo Nahir Galarza sobre su vida en la cárcel
Durante la entrevista, Galarza sostuvo que preferiría mantener su vida privada alejada de la exposición pública, aunque reconoció que el interés mediático sobre su figura continúa vigente.
En ese contexto, confirmó que actualmente está en pareja con otro interno alojado en el mismo complejo penitenciario. Según explicó, el hombre se encuentra en un sector cercano dentro de la unidad carcelaria, aunque evitó brindar más detalles sobre su identidad o sobre el inicio de la relación.
Además, se refirió a las repercusiones que genera cada una de sus apariciones públicas y manifestó su deseo de llevar una vida anónima lejos de la atención mediática.
Las reflexiones sobre el caso y el futuro
Galarza también recordó algunos momentos de la investigación judicial y dejó declaraciones sobre su primera comparecencia ante la Justicia. En ese sentido, hizo referencia a las indicaciones que recibió de su defensa en aquel momento.
Por otra parte, reconoció que convive con sentimientos de culpa por las consecuencias que tuvo el crimen tanto para la familia de Fernando Pastorizzo como para su propio entorno.
Al hablar de su futuro, aseguró que no imagina regresar a vivir en Gualeguaychú, la ciudad entrerriana donde nació y donde ocurrió el hecho que conmocionó al país en 2017.
"No siento que tenga un lugar al que volver", expresó al referirse a la etapa posterior al cumplimiento de su condena. Según explicó, intenta prepararse para ese escenario mientras continúa privada de la libertad.
Nahir Galarza y su deseo de dejar atrás la exposición pública
Otro de los puntos que abordó durante la entrevista fue el impacto que tuvo la notoriedad alcanzada tras el caso judicial. Galarza sostuvo que preferiría no ser recordada y cuestionó que la causa haya quedado identificada con su nombre en lugar del de Fernando Pastorizzo.
Las declaraciones marcaron una de las pocas ocasiones en las que la joven habló extensamente sobre cuestiones personales, alejadas de las novedades judiciales que suelen rodear el caso. Sus palabras estuvieron centradas en la vida cotidiana dentro del penal, los vínculos construidos durante el encierro y las expectativas que mantiene respecto de los años por venir.