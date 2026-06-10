Así está hoy Nahir Galarza: qué dijo sobre la cárcel, la culpa y su nueva relación

A más de ocho años del crimen de Fernando Pastorizzo, por el que fue condenada a prisión perpetua, Nahir Galarza volvió a referirse públicamente a distintos aspectos de su presente. En una entrevista reciente, habló sobre su vida dentro de la cárcel, recordó momentos del proceso judicial, expresó sentimientos de culpa y sorprendió al contar que mantiene una relación sentimental mientras cumple su condena.