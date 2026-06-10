El Gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo por el financiamiento tras más de dos años de conflicto

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos: un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre. Según lo acordado, esa recomposición equivale a siete puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto apunta a compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Además, está prevista una reunión paritaria con los gremios para avanzar en las negociaciones.