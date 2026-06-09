El Gobierno acerca una oferta salarial y comienza a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La oferta fue transmitida a las organizaciones sindicales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Aunque todavía no fue formalizada por los canales habituales de negociación, sectores gremiales consideran que representa un primer paso hacia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una de las principales demandas impulsadas por la comunidad académica durante los últimos meses.