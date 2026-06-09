El Gobierno acerca una oferta salarial y comienza a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino presentó una oferta de recomposición salarial a los gremios universitarios para comenzar a cumplir la ley de financiamiento y destrabar el conflicto.
- La propuesta, que incluye un 21,33% de aumento en junio y un 3% en octubre, llega tras meses de paros nacionales y marchas federales por una pérdida salarial superior al 34%.
- Aunque los gremios piden cautela por no haber una comunicación oficial directa, consideran que la propuesta es un avance clave para normalizar la situación universitaria.
Después de meses de conflicto, paros nacionales, movilizaciones masivas y reclamos por el deterioro salarial, el Gobierno nacional acercó una propuesta de recomposición para los trabajadores de las universidades públicas que podría marcar un punto de inflexión en una de las disputas más importantes del sistema educativo argentino.
La oferta fue transmitida a las organizaciones sindicales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Aunque todavía no fue formalizada por los canales habituales de negociación, sectores gremiales consideran que representa un primer paso hacia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una de las principales demandas impulsadas por la comunidad académica durante los últimos meses.
Una propuesta que busca recomponer salarios atrasados
Según la información que comenzó a circular entre los sindicatos universitarios, la oferta contempla un incremento del 21,33% sobre los salarios básicos de mayo de 2026, con impacto directo en los haberes de junio y también en el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. Además, prevé una actualización adicional del 3% en octubre.
La propuesta aparece después de una prolongada disputa salarial que tuvo como protagonistas a docentes y nodocentes universitarios, quienes denunciaron una fuerte caída del poder adquisitivo y reclamaron en reiteradas oportunidades la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
La presión sindical y las marchas que cambiaron el escenario
El ofrecimiento llega luego de un ciclo de movilización que incluyó paros nacionales, clases públicas, campañas de visibilización y multitudinarias Marchas Federales Universitarias en todo el país.
Las federaciones sindicales venían denunciando que los salarios universitarios acumulaban una pérdida superior al 34% desde fines de 2023 y reclamaban una recomposición cercana al 52% para recuperar el terreno perdido frente a la inflación.
Durante las últimas semanas, el frente gremial universitario profundizó las medidas de fuerza y volvió a exigir que el Gobierno cumpliera con la legislación vigente. La demanda unificó a docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores y autoridades universitarias, que advirtieron sobre el impacto del ajuste presupuestario sobre el funcionamiento de las casas de estudio.
FATUN habla de una oferta «tercerizada» y pide cautela
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), su secretario general Walter Merkis confirmó la existencia de la propuesta, aunque aclaró que hasta el momento no hubo una comunicación oficial directa por parte del Gobierno.
A pesar de la cautela, desde FATUN interpretan el ofrecimiento como un avance significativo. «Nosotros recibimos esto a cuenta de la Ley de Financiamiento Universitario. Celebramos que el Gobierno empiece a cumplir con una ley que está vigente y está sancionada», afirmó.