La ciudad argentina que conquistó a los expertos y entró en el ranking gastronómico de Time Out

Resumen para apurados
- Buenos Aires ingresó en el puesto 17 del ranking de las 20 mejores ciudades gastronómicas del mundo en 2026 de la revista Time Out, destacada por su identidad culinaria.
- La distinción valora la fusión de la herencia europea y criolla, la calidad de sus parrillas y el ritual de la sobremesa en clásicos cafés porteños como el bar Los Galgos.
- Esta mención consolida a la capital argentina como un referente turístico regional y posiciona su gastronomía tradicional en el competitivo mercado internacional del sector.
La pasión por la buena mesa no conoce fronteras, pero hay lugares donde el ritual de sentarse a comer se transforma en una verdadera obra de arte. Para los amantes de los viajes y la cocina, la prestigiosa publicación Time Out dio a conocer el ránking de las 20 mejores ciudades gastronómicas del planeta en 2026, donde Buenos Aires se posicionó como un destacado de la región.
La capital del país logró consolidarse en el prestigioso listado gracias a su identidad culinaria donde la calidad de los ingredientes y la calidez de la gente fueron destacados. Gracias a su fascinante crisol de culturas, una fusión forjada por las masivas oleadas de inmigración española e italiana que se entrelazan con las tradiciones criollas locales, Buenos Aires obtuvo el lugar 17 del listado. "La carne argentina de primera calidad ha consolidado la parrilla como un pilar de la identidad nacional y la máxima carta de presentación de la ciudad", explica el informe internacional.
Sin embargo, el verdadero atractivo porteño va más allá del plato: radica en el tiempo y la conexión. El clásico café de barrio sigue siendo el punto de encuentro por excelencia que da vida a la "sobremesa". Este ritual sagrado dicta que la experiencia de comer es, ante todo, un espacio de encuentro y debate. De acuerdo con Time Out, si se va de visita, el imperdible absoluto es el tradicional Revuelto Gramajo en el emblemático bar Los Galgos.
El podio mundial: Lima, Bangkok y Ciudad de México
El primer puesto del ránking quedó en manos de Lima, Perú. La capital vecina fue destacada por reflejar la enorme biodiversidad de su país y, además, por ser el destino más económico de la lista. "El ceviche es hoy en día un plato básico reconocido mundialmente. ¿Pero la causa limeña? A pesar de su exquisita y colorida presentación, este plato a base de papa y chile aún pasa inadvertido", detalla Friedrich Reip, experto local de Lima.
El segundo lugar lo ocupa Bangkok, Tailandia, famosa por su vibrante cultura de comida callejera y platos nocturnos como el khao tom gui. El podio lo completa Ciudad de México, donde el maíz, el aguacate y los incomparables tacos al pastor conquistan a cualquiera.
El listado continúa con Londres en el cuarto puesto, consagrada por su vibrante diversidad global y su legendario asado dominical. Le sigue Barcelona, España, donde los bodegones celebran la cocina mediterránea combinando de forma magistral el mar y la tierra. El sexto lugar fue para la sorprendente Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam, seguida muy de cerca por el polo multicultural de Melbourne, Australia.
El "top 10" se cierra con Pekín (China), Atenas (Grecia) y Lisboa (Portugal). Cada una de estas esquinas del mundo demuestra que la cocina es el reflejo más fiel de la historia de un pueblo, ya sea disfrutando de un refinado plato gourmet o compartiendo un café sin apuro.