La ciudad argentina que conquistó a los expertos y entró en el ranking gastronómico de Time Out

La capital del país logró consolidarse en el prestigioso listado gracias a su identidad culinaria donde la calidad de los ingredientes y la calidez de la gente fueron destacados. Gracias a su fascinante crisol de culturas, una fusión forjada por las masivas oleadas de inmigración española e italiana que se entrelazan con las tradiciones criollas locales, Buenos Aires obtuvo el lugar 17 del listado. "La carne argentina de primera calidad ha consolidado la parrilla como un pilar de la identidad nacional y la máxima carta de presentación de la ciudad", explica el informe internacional.