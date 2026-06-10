Desayuno nutritivo: cómo hacer las galletitas nube de Paulina Cocina con tres ingredientes

La reconocida influencer y creadora de recetas prácticas compartió esta preparación que eleva notablemente el valor nutricional de la pastelería clásica. Su propuesta prescinde por completo de la harina, el azúcar y la manteca, ingredientes usualmente altos en carbohidratos de baja calidad y grasas saturadas. En su lugar, la receta utiliza coco rallado, un alimento energético rico en fibra y minerales que mejora la digestión, aporta saciedad y protege el sistema inmune gracias a su contenido de manganeso, hierro y selenio, logrando una textura tan suave que emula la experiencia de comer un pedazo de nube.