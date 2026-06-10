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Desayuno nutritivo: cómo hacer las galletitas nube de Paulina Cocina con tres ingredientes

En solo tres pasos es posible preparar una receta que reemplaza las harinas refinadas, el azúcar y la manteca.

Desayuno nutritivo: cómo hacer las galletitas nube de Paulina Cocina con tres ingredientes
Paulina Cocina
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • La influencer Paulina Cocina presentó hoy en redes una receta de galletitas nube de tres ingredientes para ofrecer una opción de desayuno saludable libre de harinas y azúcar.
  • Se prepara mezclando huevo, endulzante y coco rallado, formando bolitas cocidas por 10 minutos. Reemplaza la manteca y harinas refinadas de la panadería tradicional.
  • Esta alternativa busca transformar los hábitos matutinos al promover la pastelería saludable, facilitando el acceso a desayunos de alto valor nutricional y de rápida cocción.
Resumen generado con IA

Los desayunos deliciosos y nutritivos pueden encontrarse perfectamente fuera de la panadería tradicional. Aunque las medialunas, las tortillas y los budines resultan opciones muy cómodas para la primera comida del día, su perfil nutricional genera efectos de larga duración en la salud que minimizan esa practicidad a futuro. Por suerte, este panorama cambia gracias a las nuevas versiones de los productos más populares, como las galletitas nube creadas por Paulina Cocina, una alternativa ideal para transformar los hábitos matutinos.

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La reconocida influencer y creadora de recetas prácticas compartió esta preparación que eleva notablemente el valor nutricional de la pastelería clásica. Su propuesta prescinde por completo de la harina, el azúcar y la manteca, ingredientes usualmente altos en carbohidratos de baja calidad y grasas saturadas. En su lugar, la receta utiliza coco rallado, un alimento energético rico en fibra y minerales que mejora la digestión, aporta saciedad y protege el sistema inmune gracias a su contenido de manganeso, hierro y selenio, logrando una textura tan suave que emula la experiencia de comer un pedazo de nube.

Cómo preparar galletas nube en pocos pasos

En muy pocos pasos es posible preparar estas galletas fáciles y deliciosas:

Los ingredientes necesarios

Para realizar esta preparación exprés que propone Paulina, solo vas a necesitar tres elementos básicos que seguramente ya tenés en tu alacena:

  • 1 huevo
  • 1 sobrecito de endulzante (ella recomienda el de envoltorio amarillo por su sabor similar al de las galletitas tradicionales).
  • 1/2 taza de coco rallado

1. En un recipiente, mezclá el huevo con el endulzante y el coco rallado hasta lograr una consistencia homogénea.

2. Con la mezcla lista, formá pequeñas bolitas con las manos. Con estas cantidades, obtendrás aproximadamente tres galletitas (si buscás una porción mayor, simplemente duplicá los ingredientes).

3. Llevá las piezas a cocinar (preferentemente en una sartén o Airfryer para mantener la rapidez) por tan solo 10 minutos.

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