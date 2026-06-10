Seguridad

Encontraron al empleado municipal que era buscado en Bella Vista

Tiene 51 años y había salido de su casa el lunes. Recibió asistencia médica.

PREOCUPACIÓN. Familiares de Leguizamón habían alertado el lunes su desaparición.
PREOCUPACIÓN. Familiares de Leguizamón habían alertado el lunes su desaparición.
Hace 23 Min

Luego de intensas búsquedas, se confirmó que el emplado municipal de 51 años, desaparecido el lunes en Bella Vista fue encontrado en buen estado de salud.

Juan Carlos Leguizamón había visto por última vez cuando salió el lunes desde su casa, con destino a su trabajo, en el taller municipal. El último contacto fue telefónico, cerca de las 13, cuando informó a su familia que se encontraba bien y que emprendía el regreso, algo que finalmente no sucedió y encendió las alarmas sobre su paradero.

De acuerdo con el informe difundido por el Ministerio Público Fiscal (MPF), fue hallado este miércoles en el cerro conocido como Cañas Orconas, a unos 2.500 metros de altura, en una zona ubicada aproximadamente a ocho kilómetros de la rotonda de El Mollar.

Minutos después del hallazgo, Leguizamón recibió asistencia de los equipos que participaron del operativo y trasladado al CAPS de la zona, donde recibió atención médica y fue estabilizado.

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