Seguridad

En Bella Vista comenzó una intensa búsqueda de un trabajador municipal desaparecido

La causa fue caratulada como "Presunta Desaparición de Persona" y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital.

En Bella Vista comenzó una intensa búsqueda de un trabajador municipal desaparecido
Hace 26 Min

La Policía de Tucumán activó un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de Juan Carlos Leguizamón, un hombre de 51 años vecino de la ciudad de Bella Vista, departamento Leales, de quien no se tiene rastro desde la mañana del lunes 8 de junio.

Leguizamón fue visto por última vez cuando salió de su casa a las 07 con destino a su trabajo en el taller municipal. El último contacto fue telefónico, cerca de las 13, cuando informó a su familia que se encontraba bien y que emprendía el regreso a su hogar; sin embargo, nunca llegó. 

Descripción física del empleado municipal

- Estatura: 1,76 metros aproximadamente.

- Tez: blanca.

- Cabello: claro.

- Vestimenta: se desconoce al momento de su desaparición.

En Bella Vista comenzó una intensa búsqueda de un trabajador municipal desaparecido

La causa fue caratulada como "Presunta Desaparición de Persona" y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos del Centro Judicial Capital. Ante cualquier dato, las autoridades solicitan comunicarse de inmediato a la Comisaría de Bella Vista, a la dependencia más cercana o al teléfono (0381) 4426195.

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