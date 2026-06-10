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Montos AUH: Anses detalló cuánto se cobra tras el último aumento de junio

Las autoridades formalizaron el impacto de la movilidad mensual en las asignaciones sociales de todo el territorio nacional. De este modo, la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará el incremento por inflación en los haberes de la AUH junto con los adicionales alimentarios correspondientes.

Montos AUH: Anses detalló cuánto se cobra tras el último aumento de junio
Anses
Hace 7 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya ejecuta las liquidaciones correspondientes al universo de la protección social para el ciclo en curso. Tras confirmarse de manera oficial que el aumento derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril quedó fijado en el 2,6%, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán reflejada la actualización nominal en sus saldos de bolsillo de forma automática.

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Esta medida regulatoria que coordina la entidad busca preservar el poder adquisitivo de los sectores que no cuentan con ingresos formales registrados. Los depósitos de la AUH en junio se procesan de forma directa en las cuentas de la seguridad social, unificando el haber base indexado con los programas de asistencia nutricional vigentes para simplificar la administración del presupuesto familiar.

¿Cuánto se cobra por la AUH de Anses con el aumento de junio?

El organismo fijó el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $144.959,44 para la zona general del país. De esa cifra total determinada por la fórmula de movilidad mensual, la entidad transfiere de manera directa el 80% neto de la prestación, mientras que retiene preventivamente el 20% restante hasta la presentación de las libretas obligatorias de salud y escolaridad.

Por su parte, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) cuenta con un monto bruto nominal ubicado en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Las beneficiarias perciben los recursos unificados con las sumas fijas de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías correspondientes según la edad de los menores a cargo, lo que garantiza la cobertura de la canasta básica.

Calendario de pagos: fechas de cobro de la AUH de Anses en junio de 2026

Se informa que las jornadas de acreditación bancaria se despliegan siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, retomando los pagos de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.
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