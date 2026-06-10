Montos AUH: Anses detalló cuánto se cobra tras el último aumento de junio

Por su parte, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) cuenta con un monto bruto nominal ubicado en la misma cifra de $144.959,44 para este período de junio. Las beneficiarias perciben los recursos unificados con las sumas fijas de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en las categorías correspondientes según la edad de los menores a cargo, lo que garantiza la cobertura de la canasta básica.