La NASA confirmó un estallido sónico a causa de un meteorito de 1,5 metros de diámetro

Un impacto sónico que alarmó a varios estados

El sábado pasado, un doble estruendo sónico retumbó con fuerza a lo largo de la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos, provocando vibraciones en viviendas, alterando el comportamiento de las mascotas y desencadenando un aluvión de consultas alarmadas en las redes sociales. Tras dos días de análisis y recopilación de datos, la NASA reveló los detalles exactos del fenómeno. La causa del alboroto fue el ingreso de un meteorito compuesto por material natural (descartando la hipótesis de chatarra espacial o satélites fuera de control) que medía 1,52 metros de diámetro y poseía un peso comparable al de un elefante.