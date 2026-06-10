Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán más suerte y oportunidades en junio, según Ludovica Squirru

El mes de junio avanza con una energía marcada por el movimiento, la iniciativa y la búsqueda de nuevos desafíos. De acuerdo con las predicciones de la astróloga y escritora Ludovica Squirru, los próximos días estarán influenciados por la fuerza del Tigre y el elemento Madera Yang, una combinación asociada al crecimiento, la acción y la concreción de objetivos en el horóscopo chino.