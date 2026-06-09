Verónica Lozano contó la verdad sobre su cruce con Vicky Xipolitakis tras los Martín Fierro

Vero Lozano contó que habló con Vicky Xipolitakis y le pidió disculpas

Lejos de alimentar la polémica, Lozano reveló que intentó recomponer la relación con la panelista. “Yo hablé con ella, le pedí disculpas y le dije que, por favor, mire la nota otra vez, porque a veces te cuentan mal las cosas y creo que este es el caso. Yo a Vicky la quiero, la respeto, ha sido muy buena compañera. Entonces, no me gusta que alguien que yo quiero se sienta herido”, remarcó.