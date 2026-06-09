Verónica Lozano contó la verdad sobre su cruce con Vicky Xipolitakis tras los Martín Fierro
La conductora de Telefe se refirió a la polémica que surgió luego de la entrega de los premios. Tras el enojo de Vicky Xipolitakis, aclaró sus dichos, reveló que habló con ella en privado y aseguró que nunca tuvo intención de herirla.
Resumen para apurados
- Verónica Lozano aclaró en Telefe su cruce con Vicky Xipolitakis tras los Martín Fierro 2026, pidiéndole disculpas en privado para resolver un malentendido sobre su protagonismo.
- La polémica se inició cuando Xipolitakis subió al escenario con el equipo de un programa y Lozano hizo comentarios que la exvedette consideró ofensivos por su cercanía previa.
- Las disculpas públicas y privadas de Lozano buscan desactivar la tensión en el canal y preservar su relación laboral y afectiva, evitando mayores repercusiones mediáticas.
El inesperado cruce entre Verónica Lozano y Vicky Xipolitakis luego de los Premios Martín Fierro 2026 continúa generando repercusiones. La polémica comenzó luego de que la panelista subiera al escenario para recibir el galardón de Ariel en su salsa junto al equipo encabezado por Ariel Rodríguez Palacios, una situación que derivó en comentarios y cuestionamientos sobre un supuesto afán de protagonismo.
Para entender el origen del conflicto, hay que remontarse a la noche de la premiación. Xipolitakis acompañó al equipo del ciclo culinario al momento de recibir una distinción correspondiente al año anterior. Posteriormente, algunas opiniones pusieron en duda su participación en el escenario, entre ellas las de Lozano.
La ex vedette no ocultó su malestar y reconoció que las palabras de la conductora la afectaron. “Sí, me dolió lo de Vero”, admitió con visible afecto durante una entrevista para el ciclo "Un Minuto Con" de Resumido. Según explicó, el comentario le resultó especialmente doloroso por tratarse de una persona cercana.
Ante las críticas, Xipolitakis defendió su accionar y aseguró que simplemente siguió las indicaciones de la organización. “Sería una falta de respeto que te venga a buscar la producción y decirle ‘no, no voy’”, sostuvo.
Más adelante profundizó sobre el episodio y apuntó directamente a Lozano: “Fue justo la persona que vio que me vinieron a buscar y me llevaron. Quizás sirve decirlo y queda más gracioso, pero te hacen quedar mal. No me pareció justo”.
Frente a estas declaraciones, la conductora de *Cortá por Lozano* dio su versión y aseguró que todo se trató de un malentendido. “Para mí fue mal interpretado, yo hablé con mucho amor. Lo que pasa es que, en el ida y vuelta, como lo pasan, ella interpretó otra cosa”, explicó.
Vero Lozano contó que habló con Vicky Xipolitakis y le pidió disculpas
Lejos de alimentar la polémica, Lozano reveló que intentó recomponer la relación con la panelista. “Yo hablé con ella, le pedí disculpas y le dije que, por favor, mire la nota otra vez, porque a veces te cuentan mal las cosas y creo que este es el caso. Yo a Vicky la quiero, la respeto, ha sido muy buena compañera. Entonces, no me gusta que alguien que yo quiero se sienta herido”, remarcó.
Las declaraciones de la conductora se suman a otros comentarios elogiosos que había expresado públicamente sobre Xipolitakis. En diálogo con SQP (América), había señalado: “Vicky es lo más. La amo a Vicky, igual”.
“Vicky es como una nena en un cumpleaños. Y su cuerpo está preparado para eso. En el sentido que a ella le sale orgánico”, explicó en aquella oportunidad.
Sin embargo, también dejó en claro que nunca cuestionó la actitud de la ex vedette. “Es más fuerte que ella. Pero no lo hace de mala. ¿Entendés? Es así, a ella le gusta”, comentó en el programa de Yanina Latorre. “Yo la amo a Vicky. Le permito todo a Victoria”, concluyó.