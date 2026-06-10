Tensión en Irlanda del Norte: Belfast arde con protestas contra la inmigración

BELFAST, Reino Unido.- Manifestantes antimigración incendiaron vehículos y bloquearon vías en Belfast la noche de este martes, tras un ataque a cuchillo que dejó una víctima y que fue atribuido a un refugiado sudanés, cuya agresión quedó grabada en un video y ha conmocionado al país.
Un hombre de unos 40 años sufrió heridas graves después de ser atacado con un cuchillo la noche del lunes en una calle del norte de Belfast, un hecho que conmocionó a Irlanda del Norte y que en pocas horas derivó en protestas, un fuerte debate político sobre inmigración y disturbios en las calles de la ciudad.
La víctima recibió lesiones de consideración en los ojos, el rostro y la espalda y fue trasladada a un hospital. La policía informó que el presunto agresor, un ciudadano sudanés de unos 30 años, fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato y permanece bajo custodia. En el lugar del ataque los investigadores hallaron un cuchillo de cocina.
La respuesta fue furiosa. Cientos de personas, muchas de ellas con el rostro cubierto, se concentraron en distintos puntos de Belfast, según periodistas de la agencia AFP presentes en el lugar.
Un autobús y varios coches fueron incendiados, y un edificio en las afueras del centro de la ciudad ardió parcialmente.
En la noche se registraron disturbios en varios puntos de Irlanda del Norte, que dejan “varios vehículos incendiados”, declaró el comisario adjunto de la policía norirlandesa, Ryan Henderson, al tiempo que hizo un llamado a la calma.
Según la BBC, las protestas se extendieron a Antrim, a 25 km al oeste de Belfast.
Líderes de la extrema derecha británica, entre ellos el activista Tommy Robinson -cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon-, convocaron a los manifestantes más temprano, a través de las redes sociales.
Echando leña al fuego
También el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, los animó a “manifestarse (...) con fuerza”.
El sospechoso del ataque con cuchillo, cuya identidad no ha sido revelada, fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte.
El hombre de 30 años debe comparecer ante la justicia el miércoles. Se trata de un refugiado sudanés, que cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.
Según el jefe de la policía norirlandesa, Jon Boutcher, había llegado al Reino Unido en 2023, tras pasar por París y luego por Dublín.
Por el momento, se descarta la pista terrorista, precisó Ryan Henderson.
Las razones de su ataque, ocurrido en un barrio del norte de Belfast, siguen sin esclarecerse.
La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave, con “importantes lesiones en los ojos y graves laceraciones en la espalda y el rostro”, de acuerdo con Henderson.
El ataque fue difundido ampliamente en las redes sociales.
Las imágenes muestran al agresor sentado sobre un hombre tendido en el suelo, ensangrentado, al que le propina golpes.