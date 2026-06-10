Los alumnos de Tafí del Valle honraron a la Madre Tierra

En el mes del Medio Ambiente, alumnos de quinto grado de todas las escuelas de Tafí del Valle honraron a la Madre Tierra e hicieron la “Promesa por el cuidado del ambiente”. El acto se realizó en el Complejo Democracia, con la participación del Ministerio de Educación y de las fuerzas vivas de la comunidad que integran la estrategia “Interministerial para la Implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral”.