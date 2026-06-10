Los alumnos de Tafí del Valle honraron a la Madre Tierra

En el mes del Medio Ambiente, alumnos de quinto grado de todas las escuelas de Tafí del Valle honraron a la Madre Tierra e hicieron la “Promesa por el cuidado del ambiente”. El acto se realizó en el Complejo Democracia, con la participación del Ministerio de Educación y de las fuerzas vivas de la comunidad que integran la estrategia “Interministerial para la Implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral”.
Los alumnos presentaron proyectos educativos vinculados con el ambiente y el cierre estuvo a cargo de coros y orquestas de las escuelas de la zona.
“Es importante destacar que esta acción se desarrolla en el marco de una política de articulación interministerial que se viene consolidando desde el año 2024 con diferentes actividades”, señaló la docente Norma Broggi.
Participantes
Del proyecto participan la Escuela Itinerante de Educación Ambiental “Yolanda Ortiz”, la Dirección de Educación Superior no Universitaria, la Dirección General de Salud Ambiental, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Subdirección de Áreas Protegidas, Defensa Civil, la Fundación Miguel Lillo y municipios.
El jueves, desde las 9, en el Colegio Nacional, Muñecas 850, se realizará la tercera edición del encuentro de estudiantes del Programa Provincial Interministerial “Juventudes en acción”.
La propuesta busca promover la participación y el desarrollo de proyectos transformadores en estudiantes secundarios de toda la provincia. “Estos encuentros son muy importantes para nosotros, es una forma de motivar a los jóvenes a trabajar en equipo, a que descubran y puedan desarrollar los talentos que tiene cada uno y las potencialidades que los ayudarán en su inserción social”, expresó la ministra de Educación, Susana Montaldo.