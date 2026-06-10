Sebastián La Rosa: “Nadie quiere llegar a los 100 años postrado en una cama”

Vivir más no es el objetivo. O, al menos, no debería serlo con la mera intención de durar más tiempo en el mundo. Se trata de vivir más, pero con autonomía, con independencia, con la capacidad de levantarse solo del suelo a los 80 años: eso persigue la longevidad como disciplina médica. “Nadie quiere llegar a los 100 años postrado en una cama”, advirtió Sebastián la Rosa, médico especialista en el área, que desde las 20 dará la conferencia “Cómo vivir más y mejor” en el teatro Manuel Belgrano -el auditorio del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas-, en Crisóstomo Álvarez 765. La Rosa dialogó con los periodistas Guillermo Monti y Carolina Servetto, de LGPlay y trazó un mapa claro de los pilares sobre los cuales construye su propuesta.