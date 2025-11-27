Los beneficios del magnesio para la longevidad: cómo actúa y en qué alimentos se lo encuentra

El envejecimiento, explica La Rosa, es consecuencia de un desequilibrio energético, resultado de una prioridad biológica: el cuerpo prefiere invertir recursos en la reproducción antes que en la reparación celular. “Si la evolución nos preparó para sobrevivir, ¿por qué no nos adaptamos a vivir más tiempo? La respuesta está en los recursos limitados: el cuerpo prioriza transmitir el ADN antes que invertir en reparación a largo plazo”, explicó.