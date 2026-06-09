“Tal vez no tuvo confianza en mí”: la reflexión de la madre de la adolescente encontrada en Córdoba

Resumen para apurados
- La policía de Córdoba halló sana y salva este martes en Jesús María a Luciana, una joven de 15 años que había desaparecido el lunes tras salir de su escuela en Colonia Caroya.
- El hallazgo ocurrió tras un operativo con 90 efectivos y drones. Su madre reflexionó sobre la falta de confianza familiar, mientras la policía descartó la intervención de adultos.
- El caso conmocionó a la comunidad local. Mientras la fiscalía continúa con la investigación, la familia pidió respeto por la privacidad y el proceso emocional de la adolescente.
La madre de Luciana, la adolescente de 15 años que fue encontrada sana y salva en Córdoba luego de permanecer desaparecida durante más de 24 horas, compartió un emotivo testimonio tras el reencuentro con su hija y dejó una reflexión que conmovió a la comunidad.
“Tal vez no tuvo confianza en mí y tomó la decisión. Son errores, pueden pasar a cualquier edad”, expresó la mujer en declaraciones televisivas, al referirse a las circunstancias que derivaron en la desaparición de la joven.
Luciana había sido vista por última vez el lunes al salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en Colonia Caroya. Su ausencia movilizó un importante operativo de búsqueda que involucró a más de 90 efectivos policiales, patrulleros, drones y un helicóptero. Finalmente, fue localizada este martes en la ciudad de Jesús María.
“No se lo deseo a nadie”
La madre de la adolescente relató la angustia que atravesó durante las horas en que desconocía el paradero de su hija y recordó otros casos de jóvenes desaparecidas que habían ocupado la agenda mediática.
“Nos sentábamos a mirar y veíamos las noticias, y que me pase a mí... no se lo deseo a nadie”, afirmó.
También destacó el acompañamiento recibido durante la búsqueda y agradeció a quienes colaboraron difundiendo la imagen y los datos de Luciana en redes sociales y medios de comunicación.
“Estoy agradecida”
Tras confirmarse el hallazgo, la mujer expresó su alivio y agradecimiento por el desenlace del caso.
“Gracias a Dios y a todos los que colaboraron y difundieron para que esté sana y salva. Estoy agradecida”, sostuvo.
Además, indicó que al momento de sus declaraciones todavía esperaba poder reencontrarse con su hija, quien era sometida a distintos estudios médicos de rutina ordenados por la Justicia.
“Luciana está bien. Estoy esperando verla y abrazarla”, manifestó.
El pedido de respeto para la adolescente
La madre también pidió que se respete la privacidad de la joven y el proceso emocional que deberá atravesar tras lo ocurrido.
“Hay que respetar sus decisiones y su tiempo emocional”, señaló.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la adolescente fue hallada en buen estado de salud en una zona poblada de Jesús María y aclaró que, según los primeros elementos reunidos en la investigación, no hubo intervención de adultos en el hecho.
La causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía, mientras la familia intenta recuperar la tranquilidad después de horas de incertidumbre que mantuvieron en vilo a vecinos de Colonia Caroya, Jesús María y gran parte de la provincia de Córdoba.