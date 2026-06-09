Salta: pidieron condenas de hasta 16 años de prisión para una organización narco integrada por gendarmes

Además de las condenas, el fiscal pidió el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de Orán, considerada el centro de operaciones de la organización, y de tres camionetas utilizadas para el transporte de la droga y tareas de vigilancia. Toranzos remarcó que la cocaína secuestrada en ambos procedimientos tenía capacidad para producir más de dos millones y medio de dosis y cuestionó que los acusados hayan puesto “al servicio del narcotráfico” la capacitación recibida por parte del Estado. El tribunal dará a conocer la sentencia en los próximos días.