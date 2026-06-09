Liga Federal: Belgrano y Talleres avanzaron a paso firme en los playoffs y se despidió Concepción BB

Resumen para apurados
- Belgrano y Talleres avanzaron a la siguiente fase de los playoffs de la Liga Federal de básquet, mientras que Concepción BB quedó eliminado del torneo en Tucumán.
- Belgrano venció 85-75 a 9 de Julio de Salta, Talleres cerró su serie 2-0 ante Mitre tras ganar 77-71, y Concepción BB se despidió al caer 88-80 ante Red Star de Catamarca.
- Ambos clasificados esperan rivales de la División NEA para la fase interconferencia, mientras Talleres se prepara para disputar la final del torneo local Súper 4.
La noche dejó saldo positivo para el básquet tucumano en los playoffs de la Liga Federal. Belgrano y Talleres lograron avanzar a la próxima instancia, mientras que Concepción BB se despidió de la competencia.
Belgrano mostró carácter para revertir una desventaja de siete puntos al término del primer tiempo y terminó imponiéndose por 85 a 75 sobre 9 de Julio de Salta, asegurando su clasificación. Ulises Amaya fue la gran figura del conjunto Patriota con 27 puntos, mientras que Tomás Morales aportó 22 para la visita.
En el último cuarto, ambos equipos mantuvieron una intensa propuesta defensiva y el encuentro permaneció abierto durante varios minutos. Belgrano logró construir una leve ventaja y, cuando 9 de Julio intentaba mantenerse en partido, aparecieron los triples de Máximo Araujo y Fernando Ortiz para sentenciar la historia y sellar el triunfo tucumano.
Ahora, el conjunto de la capital tucumana deberá esperar hasta la próxima semana para conocer a su rival de la División NEA en los playoffs interconferencia. Los Patriotas finalizaron segundos en su zona, aunque todavía tienen chances de quedarse con el primer lugar si esta noche El Carmen cae ante Montmartre de Catamarca en una serie que se encuentra igualada 1 a 1.
Por su parte, Talleres también festejó. El León derrotó a Asociación Mitre por 77 a 71 en Tafí Viejo, cerró la serie por 2 a 0 y avanzó a la siguiente ronda. Conrado Echevarría fue el máximo anotador del local con 17 puntos, mientras que Rafael Banegas sumó 21 para el conjunto visitante.
En los momentos decisivos emergió la experiencia del equipo taficeño. Echevarría y Pablo Walter, quien aportó 16 unidades, asumieron el protagonismo en ambos extremos de la cancha, con puntos importantes en ataque y una sólida labor defensiva para asegurar la victoria.
Antes de enfocarse en la próxima instancia de la Liga Federal, Talleres tendrá otro desafío importante: la final del Super 4 frente a Tucumán BB, que se disputará el jueves en la cancha de Asociación Mitre. Luego conocerá a su próximo rival de la División NEA.
La contracara de la jornada fue Concepción BB, que quedó eliminado tras perder como local frente a Red Star de Catamarca por 88 a 80. El conjunto catamarqueño cerró la serie por 2 a 0 y avanzó de ronda. Mateo Codigoni fue el goleador del encuentro con 24 puntos para el equipo vencedor.