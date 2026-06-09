Liga Federal: Belgrano y Talleres avanzaron a paso firme en los playoffs y se despidió Concepción BB

Ahora, el conjunto de la capital tucumana deberá esperar hasta la próxima semana para conocer a su rival de la División NEA en los playoffs interconferencia. Los Patriotas finalizaron segundos en su zona, aunque todavía tienen chances de quedarse con el primer lugar si esta noche El Carmen cae ante Montmartre de Catamarca en una serie que se encuentra igualada 1 a 1.