Cuánto debe comer un perro para vivir más

La médica veterinaria Valeria De Marco especificó al sitio AN Digital que diversos estudios científicos mostraron que una alimentación formulada según necesidades específicas -considerando etapa de vida y tamaño- puede aumentar la expectativa de vivir hasta en dos años. En esa elección, agregó, lo fundamental fue que la fórmula cubriera requerimientos nutricionales por etapa, tamaño y estado fisiológico, y que además fuera segura desde el punto de vista sanitario, es decir, libre de contaminantes y sustancias tóxicas.