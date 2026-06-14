Cuánto debe comer un perro para vivir más

Resumen para apurados
- La veterinaria Valeria De Marco reveló en un informe científico que una dieta restringida en calorías desde cachorros extiende la vida de los perros hasta dos años más.
- Se logra manteniendo al canino delgado desde las ocho semanas con porciones controladas, dietas balanceadas por profesionales o incluso con una sola comida diaria saludable.
- Controlar las porciones retrasará enfermedades graves como artritis o diabetes en la vejez, impulsando un cambio clave en la forma en que los dueños alimentan a sus mascotas.
Quienes tienen perros desean que vivan el mayor tiempo posible. En el afán de que esto suceda, muchos creen que darle mucho para comer, casi sobrealimentar, es una vía para ello. La ciencia, contrariamente, probó que mantenerlos con una silueta esbelta donde se le puedan palpar las costillas fácilmente es el mejor boleto hacia una vida larga.
La médica veterinaria Valeria De Marco especificó al sitio AN Digital que diversos estudios científicos mostraron que una alimentación formulada según necesidades específicas -considerando etapa de vida y tamaño- puede aumentar la expectativa de vivir hasta en dos años. En esa elección, agregó, lo fundamental fue que la fórmula cubriera requerimientos nutricionales por etapa, tamaño y estado fisiológico, y que además fuera segura desde el punto de vista sanitario, es decir, libre de contaminantes y sustancias tóxicas.
La alimentación puede ajustarse a las preferencias del propietario y a la situación y tolerancia de la mascota, ya sea mediante un cambio de alimento comercial, una receta casera adecuada o incluso una dieta mixta. La respuesta científica no se centra tanto en marcas o ingredientes exóticos, sino en cuánto, cómo y con qué frecuencia comen los perros.
La restricción calórica trata de mantenerlos delgados, que no significa que pasen hambre. Estar en su peso ideal no solo les evita problemas mecánicos en las articulaciones; bioquímicamente reduce la inflamación crónica de bajo grado y retrasa la aparición de enfermedades graves como la diabetes, problemas hepáticos y tumores.
Un ayuno saludable
También los especialistas notan que un paradigma ya no debe ser tan rígido: tradicionalmente se recomienda alimentar a los perros adultos dos veces al día, pero hay pruebas de que el ayuno intermitente en caninos funciona. Los perros que son alimentados una sola vez al día mostraron indicadores de salud notablemente mejores en comparación con los que comen más veces.
Respecto a qué poner en el plato, la comunidad científica veterinaria advierte del peligro de las dietas caseras mal planificadas por los dueños. Por lo general el programa casero no es nutricionalmente completo.
La falta de un equilibrio exacto de calcio, fósforo y vitaminas esenciales puede acelerar el envejecimiento celular o dañar órganos a largo plazo. Si se opta por comida natural, debe estar estrictamente formulada por un nutricionista veterinario.
Clave
El estudio que demostró que los perros pueden ser más longevos si su dieta sigue una estrategia concreta, marcó que el control calórico debe empezar tempranamente. Lo ideal es cuando los cachorros tienen apenas ocho semanas de vida. Si el cuidado de peso del perro comienza cuando ya es un anciano, lo ayudará, pero el impacto en su longevidad total será menor.
Los perros delgados y los perros con sobrepeso avanzado se veían casi iguales y tenían la misma salud durante sus primeros años. La verdadera magia de la alimentación correcta ocurrió al final: los perros delgados retrasaron la aparición de enfermedades crónicas (como artritis o problemas cardíacos) por varios años.