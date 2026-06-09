Marcos Rosenzvaig presentará su novela "Qué difícil es decir te quiero" en Tucumán

Algunas de sus obras teatrales publicadas son Niyinsky, Regreso a casa, Ya se hizo usted su fotografía?, Matadero Capital Federal, Qué dificil es decir te quiero y El Sacrificio entre otras. Entre los ensayos pubilicados se encuentran Técnicas actorales contemporáneas I y II, Las artes que atraviesan el teatro, Tadeusz Kantor o los espejos de la muerte, El teatro de la enfermedad, Copi, sexo y teatralidad y Breviario de estèticas teatrales. Y, como novelista, Perder la cabeza, Què difícil es decir te quiero, Madres fuck you y Monteagudo, anatomía de una revolución.