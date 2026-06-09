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Marcos Rosenzvaig presentará su novela "Qué difícil es decir te quiero" en Tucumán

La actividad contará además con la participación de Gilda Isaac y Rodrigo Campos Alvo, quienes acompañarán al autor en una conversación abierta sobre literatura, procesos de escritura y las temáticas que atraviesan la obra.

MARCOS ROSENZVAIG. “La muerte ronda en la cabeza de todas mis novelas”, afirma.
MARCOS ROSENZVAIG. “La muerte ronda en la cabeza de todas mis novelas”, afirma.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcos Rosenzvaig presentará su novela 'Qué difícil es decir te quiero' el miércoles 10 de junio a las 19 en el Hotel Catalinas Park de Tucumán para compartir su nueva obra.
  • El evento contará con una charla abierta junto a Gilda Isaac y Rodrigo Campos Alvo, seguida de un cóctel. Rosenzvaig cuenta con una amplia trayectoria en letras y teatro.
  • Este encuentro libre y gratuito consolida a San Miguel de Tucumán como un polo cultural activo y promueve el diálogo directo entre los escritores locales y su público.
Resumen generado con IA

La ciudad de San Miguel de Tucumán será escenario de un encuentro literario que reunirá a escritores, lectores y amantes de la cultura. El próximo miércoles 10 de junio a las 19, el escritor tucumano Marcos Rosenzvaig presentará su más reciente novela, Qué difícil es decir te quiero, durante una tertulia literaria que se desarrollará en el Hotel Catalinas Park.

La actividad contará además con la participación de Gilda Isaac y Rodrigo Campos Alvo, quienes acompañarán al autor en una conversación abierta sobre literatura, procesos de escritura y las temáticas que atraviesan la obra. El encuentro propone un espacio de reflexión e intercambio en torno a la narrativa contemporánea, con la posibilidad de dialogar directamente con los protagonistas de la jornada.

Al finalizar la presentación, los organizadores compartirán un cóctel con los asistentes, generando un ámbito distendido para continuar las conversaciones e intercambiar ideas sobre literatura y cultura. La cita será en el Hotel Catalinas Park, uno de los espacios emblemáticos de la capital tucumana, y la invitación está abierta a todo el público interesado en participar de esta propuesta literaria.

Datos del autor

Nació en Tucumán en 1954. Escritor, director teatral, dramaturgo, ensayista, profesor y doctor en Letras.

Algunas de sus obras teatrales publicadas son Niyinsky, Regreso a casa, Ya se hizo usted su fotografía?, Matadero Capital Federal, Qué dificil es decir te quiero y El Sacrificio entre otras. Entre los ensayos pubilicados se encuentran Técnicas actorales contemporáneas I y II, Las artes que atraviesan el teatro, Tadeusz Kantor o los espejos de la muerte, El teatro de la enfermedad, Copi, sexo y teatralidad y Breviario de estèticas teatrales. Y, como novelista, Perder la cabeza, Què difícil es decir te quiero, Madres fuck you y Monteagudo, anatomía de una revolución.

Ha dirigido y actuado en Suecia, España, Italia, Alemania, Colombia, Ecuador y Argentina.

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