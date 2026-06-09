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Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atlético ya respondió

El "Merengue" oficializó la millonaria propuesta por el delantero argentino, pero el club "colchonero" la rechazó de inmediato y se remitió a su cláusula de rescisión. En paralelo, Álvaro Arbeloa dejó de ser el DT de la Casa Blanca.

BUSCA SU SALIDA. Julián Álvarez pretende dejar su equipo esta temporada, pero Atlético de Madrid se niega a venderlo a un precio menor al que estipula su cláusula de recisión.
BUSCA SU SALIDA. Julián Álvarez pretende dejar su equipo esta temporada, pero Atlético de Madrid se niega a venderlo a un precio menor al que estipula su cláusula de recisión.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Real Madrid ofertó este martes 150 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero Julián Álvarez, pero el club colchonero rechazó la propuesta de inmediato.
  • Atlético rechazó la oferta remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador, de más de 500 millones de euros, en medio de la salida de Álvaro Arbeloa como DT del Merengue.
  • El club analiza si elevará la oferta, mientras el futuro de Álvarez se definirá tras el Mundial y se especula con el retorno de José Mourinho a la dirección técnica de Madrid.
Resumen generado con IA

Real Madrid promete sacudir el mercado europeo de cara a la próxima temporada y ya empezó a mover sus primeras fichas: este martes confirmó mediante un comunicado oficial que ofertó €150 millones a Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Sin embargo, la respuesta del “Colchonero” no tardó en llegar y fue tajante: el club agradeció la propuesta en el marco de las buenas relaciones institucionales, pero la rechazó de inmediato remitiéndose de forma exclusiva a la cláusula de rescisión del delantero. 

La postura de la dirigencia rojiblanca es inamovible desde hace meses y estipula que la “Araña” no se marchará por menos de lo que dicta su contrato, una cifra blindada que supera los €500 millones. 

Mientras el “Merengue” evalúa si estira los números para insistir por su ficha, el argentino se mantiene enfocado a la espera del debut de su selección en la Copa del Mundo el 16 de junio.

Fin de un ciclo

En paralelo a la negociación por Julián, Real Madrid también confirmó el final del mandato de Álvaro Arbeloa como DT del plantel profesional. De esa manera, todo indica que José Mourinho regresará al banco "merengue" más temprano que tarde.

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