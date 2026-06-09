El ensordecedor abucheo a Donald Trump durante el himno en las Finales de la NBA

Resumen para apurados
- Donald Trump sufrió un fuerte abucheo en el Madison Square Garden de Nueva York al asistir como presidente en funciones al tercer juego de las Finales de la NBA.
- El rechazo ocurrió durante el himno nacional. Aunque Trump minimizó la silbatina alegando que escuchó aplausos, el juego continuó con la victoria de San Antonio ante los Knicks.
- El hecho evidencia la polarización política. Además, consolida la inédita tendencia de Trump de asistir a grandes eventos deportivos desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.
La histórica visita presidencial a las Finales de la NBA se convirtió en un escenario de fuerte tensión política. Donald Trump asistió al mítico Madison Square Garden para presenciar el tercer juego de la serie definitoria entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, donde se convirtió en el primer mandatario en funciones en presenciar una final de la liga de básquetbol más importante del mundo. Sin embargo, el hito quedó marcado por el rechazo de la gran mayoría de los asistentes.
El episodio ocurrió mientras se entonaba el himno nacional. Las pantallas gigantes del estadio neoyorquino proyectaron la imagen del jefe de Estado en uno de los palcos principales, donde se encontraba invitado formalmente por James Dolan, propietario de la franquicia local. De inmediato, una ensordecedora silbatina dominó la atmósfera del recinto, eclipsando por completo los tímidos aplausos de un sector minoritario de los aficionados.
A pesar de la evidente reprobación en las tribunas, Trump optó por minimizar los hechos al dialogar con la prensa al término del partido. Con su habitual estilo, el mandatario ofreció una lectura diametralmente opuesta de la situación. "Me pareció increíble. ¿Te refieres a cuando me enfocaron con la cámara? Me pareció muy bien. Sí. Fue increíble. Fueron, creo, sobre todo aplausos. Fueron muy ruidosos y muy entusiastas", declaró.
En el plano estrictamente deportivo, el clima hostil no impidió que se desarrollara un partido de alto vuelo, en el cual San Antonio Spurs logró imponerse como visitante por 115-111, un resultado que le permite descontar en la serie global, la cual sigue liderada por los de Nueva York por 2-1.
Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Trump ha consolidado una tendencia inédita para la tradición presidencial estadounidense al transformarse en un espectador frecuente de los espectáculos deportivos de máxima convocatoria. Además de su reciente aparición en la NBA, el jefe de Estado ha asistido a la definición del US Open de tenis, el Super Bowl en Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey y la Ryder Cup de golf, entre otras citas de primer nivel global.