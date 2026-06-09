El ensordecedor abucheo a Donald Trump durante el himno en las Finales de la NBA

Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Trump ha consolidado una tendencia inédita para la tradición presidencial estadounidense al transformarse en un espectador frecuente de los espectáculos deportivos de máxima convocatoria. Además de su reciente aparición en la NBA, el jefe de Estado ha asistido a la definición del US Open de tenis, el Super Bowl en Nueva Orleans, la final del Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey y la Ryder Cup de golf, entre otras citas de primer nivel global.