Por qué empezar a hacer deporte a los 70 años es más seguro que seguir sin moverse

Rangos

La edad avanzada, está oficialmente catalogada a partir de los 65 años. Desde los lineamientos de la OMS se considera a un adulto mayor independiente, si no tiene enfermedades graves. En este rango es recomendable casi cualquier deporte (ciclismo, tenis, natación) con un tiempo de práctica de entre 150 a 300 minutos semanales. Si la movilidad es algo reducida, tiene hipertensión, diabetes o artrosis la persona tiene un estado de fragilidad que lo limita. Las prácticas deben ser más específicas como ejercicios que mezclen fuerza ligera, equilibrio y flexibilidad para evitar caídas.