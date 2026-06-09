Tarta de pollo sin gluten de Jimena Monteverde: la receta fácil, saludable y llena de sabor

El proceso de elaboración comienza con la cocción de las papas enteras. Una vez que están completamente tiernas, se retiran del fuego y se pisan de manera directa sobre una tartera previamente aceitada, distribuyéndolas bien hasta lograr una base uniforme y firme que reemplace a la masa tradicional de harina. Esta base se introduce en el horno durante algunos minutos para que tome consistencia y sus bordes comiencen a tomar un tono dorado.