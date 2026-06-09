Tarta de pollo sin gluten de Jimena Monteverde: la receta fácil, saludable y llena de sabor

Resumen para apurados
- La cocinera Jimena Monteverde presentó recientemente en Argentina una receta de tarta de pollo libre de gluten que reemplaza la masa tradicional por una innovadora base de papa.
- Para la base se usan papas cocidas y pisadas en la tartera. El relleno combina pechuga de pollo, vegetales salteados, huevos y quesos, logrando una consistencia firme y cremosa.
- Esta propuesta refleja el auge de la cocina sin TACC en Argentina, impulsada por la búsqueda de opciones caseras, saludables, económicas y seguras para personas con celiaquía.
La cocina sin gluten continúa ganando un terreno significativo en los hogares argentinos, impulsada por la aparición de nuevas recetas que logran combinar practicidad, sabor y alternativas seguras para personas celíacas. Esta tendencia responde a una creciente demanda de platos caseros que no comprometan la salud ni el paladar.
En este contexto, la cocinera Jimena Monteverde captó la atención de sus seguidores al presentar una novedosa preparación que se viralizó rápidamente en las redes sociales. Se trata de una tarta de pollo sin harina, cuya principal innovación radica en una base elaborada íntegramente con papa, ofreciendo una opción atractiva y fácil de replicar.
Cómo preparar una tarta de pollo sin harina y con pocos ingredientes
Ingredientes
- 3 papas grandes
- 2 pechugas de pollo
- Huevos
- Queso crema
- Queso para sumar sabor y queso rallado
- 1 cebolla
- Cebolla de verdeo
- 1 morrón rojo
- Aceite (cantidad necesaria)
El proceso de elaboración comienza con la cocción de las papas enteras. Una vez que están completamente tiernas, se retiran del fuego y se pisan de manera directa sobre una tartera previamente aceitada, distribuyéndolas bien hasta lograr una base uniforme y firme que reemplace a la masa tradicional de harina. Esta base se introduce en el horno durante algunos minutos para que tome consistencia y sus bordes comiencen a tomar un tono dorado.
Mientras la base se cocina en el horno, se avanza con la preparación del relleno. Las pechugas de pollo se cortan en cubos pequeños y se cocinan en una sartén junto con la cebolla, la cebolla de verdeo y el morrón rojo previamente picados y salteados. Esta combinación de vegetales aporta humedad y un perfil muy casero a la carne.
Una vez que todos los ingredientes de la sartén están bien cocidos, se retiran del fuego y se mezclan en un recipiente con los huevos, el queso crema y el queso rallado. Este paso es fundamental para aglutinar la preparación y lograr que el relleno quede con una textura sumamente cremosa y firme al momento de cortarlo.
Para finalizar, se retira la tartera del horno y se vuelca toda la mezcla de pollo y vegetales sobre la base de papa precocida. El molde se introduce nuevamente en el horno y se cocina hasta que la tarta esté completamente firme y dorada en la superficie, quedando lista para desmoldar y servir junto a una ensalada fresca.