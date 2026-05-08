"Pulguita" Rodríguez revolucionó La Rinconada en el nuevo proyecto de formación de la Liga

En el predio La Rinconada Camp, rodeado por el cerro y una imponente vegetación, con varias canchas en excelentes condiciones, se desarrolló una jornada especial para el fútbol tucumano. Allí, entre chicos ilusionados, entrenadores, dirigentes y exjugadores, Luis Miguel Rodríguez volvió a generar una revolución. Esta vez no fue por un gol ni por una gambeta, sino por su presencia en el lanzamiento de un proyecto integral destinado a fortalecer las selecciones juveniles de la provincia.