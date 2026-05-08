"Pulguita" Rodríguez revolucionó La Rinconada en el nuevo proyecto de formación de la Liga
El "Pulga" fue la figura central en la presentación del nuevo plan estratégico de la Liga Tucumana para potenciar a los jóvenes talentos. Entre el fervor de los chicos y la gestión de formación, el ídolo asumió su rol de embajador del fútbol provincial.
Resumen para apurados
- Luis Miguel Rodríguez lanzó hoy en La Rinconada el plan de la Liga Tucumana para formar selecciones juveniles, buscando profesionalizar y potenciar el talento de los jóvenes locales.
- El proyecto incluye campus en toda la provincia, apoyo psicológico y tutoría de exjugadores. Busca preparar a categorías Sub-11 hasta Sub-17 para su inserción en el fútbol de élite.
- Con Rodríguez como embajador ante su inminente retiro en junio, la iniciativa pretende establecer un modelo de formación sostenible para exportar jugadores tucumanos al exterior.
En el predio La Rinconada Camp, rodeado por el cerro y una imponente vegetación, con varias canchas en excelentes condiciones, se desarrolló una jornada especial para el fútbol tucumano. Allí, entre chicos ilusionados, entrenadores, dirigentes y exjugadores, Luis Miguel Rodríguez volvió a generar una revolución. Esta vez no fue por un gol ni por una gambeta, sino por su presencia en el lanzamiento de un proyecto integral destinado a fortalecer las selecciones juveniles de la provincia.
Y en medio de abrazos, fotos y pedidos de autógrafos, también quedó flotando una certeza inevitable: el final de la carrera del ídolo está cada vez más cerca.
La jornada contó con la presencia de dirigentes, entrenadores, exjugadores y decenas de chicos que llegaron desde distintos clubes con un mismo objetivo: conocer al "Pulga".
Rodríguez bajó de su camioneta con una campera negra y enseguida comenzó una escena que se repetiría durante toda la tarde. Saludó al presidente Eduardo Monteros y a cada uno de los integrantes del staff que lleva adelante este proyecto. También se reencontró con ex compañeros y ex jugadores como Enzo Maidana, además de Juan José Morales, Exequiel Narese y César Ruiz.
Pero los verdaderos protagonistas fueron los chicos. Jugadores de distintas categorías se acercaban tímidamente para pedirle una foto, un video dedicado o simplemente un saludo. La clase 2015, chicos de apenas 11 años, cumplió el sueño de conocer a uno de los máximos ídolos que dio el fútbol tucumano en las últimas décadas.
Cada paso del "Pulga" generaba una nueva escena. Caminaba dos o tres metros y volvía a detenerse porque siempre aparecía alguien esperando ese instante. No sólo los más chicos querían llevarse un recuerdo; también muchos adultos aprovecharon para guardar una imagen con el delantero.
Con una humildad que sorprendía a todos, Rodríguez se tomó tiempo para saludar a cada persona que se le acercó. Después llegó el momento de hablar ante los medios junto al presidente Eduardo Monteros.
A los 41 años, el "Pulga" aparece hoy como el gran embajador de este proyecto juvenil. Y el reconocimiento parece merecido. Su figura atraviesa generaciones y representa mucho más que un futbolista para el fútbol tucumano.
Un proyecto para formar futbolistas tucumanos
El lanzamiento tuvo como eje central la conformación de selecciones juveniles Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17 que competirán en torneos organizados por ligas, federaciones y el Consejo Federal. “La idea primero que nada es conformar las selecciones a través de sus distintas categorías”, explicó Monteros, presidente de la Liga.
El dirigente detalló además que el proyecto tendrá alcance provincial. “Hoy estamos en La Rinconada, pero también habrá campus en el sur, en el este y en la capital. Necesitamos conformar un grupo de selecciones que le permita a los chicos cumplir el sueño de ser futbolista profesional”, aseguró.
La intención es detectar talentos, brindar herramientas de formación y acercar a los jóvenes a clubes del fútbol argentino y del exterior. “Queremos acercarlos a los clubes que realmente están participando profesionalmente y, por qué no, soñar con que estos chicos puedan jugar en Europa o en un Mundial”, agregó.
Monteros remarcó también que el proyecto tendrá continuidad y una línea de trabajo sostenida. “A partir de ahora el proyecto va a tener la continuidad que amerita, no se para. Obviamente cada cuerpo técnico verá la forma de trabajo, siempre con un lineamiento, porque es lo que nos piden las personas que conocen y saben por haber militado en el fútbol profesional”.
El nuevo rol del "Pulga" Rodríguez
Rodríguez tomó la palabra y dejó en claro el entusiasmo que le genera esta nueva etapa vinculada a la formación juvenil. “Es algo muy importante para uno y para los chicos. La idea que tiene Eduardo, y que acompañamos nosotros, es muy buena", aseguró el crack tucumano.
El delantero aseguró que uno de los objetivos será preparar a los jóvenes antes de ingresar a las divisiones inferiores. “Los chicos están en la edad justa. Van a entrar en una etapa de inferiores muy pronto y queremos que lleguen con otro concepto, con uno más profesional”.
Además, mostró su deseo de que Tucumán continúe produciendo futbolistas de elite. “Ojalá podamos tener muchísimos más jugadores tucumanos en Primera División o en Europa”, aseguró.
Lejos de ubicarse en el centro de la escena, el Pulga prefirió mostrarse como parte de un equipo de trabajo. “Soy uno más del grupo. Esto recién empieza y entre todos vamos a hacer algo muy importante”, cerró.
Exjugadores y acompañamiento psicológico
El proyecto también contará con la participación de exfutbolistas tucumanos como Gustavo Balvorín y Enzo Maidana, quienes trabajarán junto a los cuerpos técnicos y coordinadores aportando su experiencia y cercanía con los jóvenes.
Según explicaron durante la presentación, uno de los ejes centrales será el acompañamiento emocional y psicológico de los chicos en una etapa clave de formación.
“Necesitamos prepararlos psicológicamente para asumir ese momento tan difícil de dejar la familia y sus orígenes para ser futbolistas”, aseguraron. Monteros explicó que el proyecto busca brindarles contención a jóvenes que muchas veces deben alejarse de sus hogares siendo muy pequeños para perseguir el sueño de convertirse en profesionales.
Además, recordó que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años y remarcó que el objetivo es involucrar a toda la comunidad futbolera tucumana para sostener un proyecto integral y a largo plazo.
“Esperamos que se siga sumando gente vinculada al fútbol, que la comunidad acompañe y se sienta identificada con las selecciones provinciales. Nosotros venimos a poner el pecho y el hombro, pero esto es para los chicos”, cerró.
El retiro, cada vez más cerca
Mientras el "Pulga" firmaba camisetas y accedía a cada pedido de fotos, muchos también entendían que están viviendo los últimos momentos de una carrera histórica.
Este mes marcará el cierre definitivo de su trayectoria profesional y el próximo 14 de junio tendrá su despedida oficial en Santa Fe, junto a Club Atlético Colón, institución con la que consiguió el único título oficial de su carrera y alcanzó la final de la Copa Sudamericana.
Monteros no ocultó la emoción al referirse a ese momento. “Como amante del fútbol estoy muy triste porque sé que ya son los últimos partidos”, dijo.
La jornada dejó mucho más que un lanzamiento deportivo. También dejó una postal difícil de repetir: varias generaciones compartiendo, aunque sea por unos minutos, la cercanía de uno de los grandes símbolos del fútbol tucumano.