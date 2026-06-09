Adicción al celular y procrastinación: qué encontró un estudio en adolescentes

Además, los investigadores identificaron que factores como la autorregulación, la resiliencia y la calidad del vínculo entre padres e hijos influyen en esa relación. El hallazgo sugiere que no solo importa cuánto tiempo pasan los adolescentes frente a la pantalla, sino también las herramientas emocionales y el entorno con el que cuentan para gestionar sus hábitos.