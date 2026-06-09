Adicción al celular y procrastinación: qué encontró un estudio en adolescentes
Una investigación de Frontiers in Psychology encontró una relación entre la dependencia al celular y la tendencia a postergar tareas escolares. El vínculo familiar y autorregulación aparecieron como factores clave en esta relación.
Resumen para apurados
- Un estudio de Frontiers in Psychology asoció el uso problemático del celular en adolescentes con la procrastinación académica debido a la búsqueda de recompensas inmediatas.
- El celular funciona como evitación ante la ansiedad escolar; la capacidad de autorregulación de los jóvenes y el acompañamiento familiar son clave para mitigar esta conducta.
- La investigación aporta evidencia para que familias y educadores fomenten herramientas emocionales y límites digitales, mejorando el aprendizaje y bienestar de los jóvenes.
Un estudio realizado en adolescentes encontró una asociación entre el uso problemático del celular y la procrastinación académica, es decir, la tendencia a postergar tareas escolares pese a conocer sus consecuencias. La investigación, publicada en la revista científica Frontiers in Psychology, observó que quienes presentaban mayores niveles de dependencia al celular también tendían a retrasar con más frecuencia sus obligaciones académicas.
Además, los investigadores identificaron que factores como la autorregulación, la resiliencia y la calidad del vínculo entre padres e hijos influyen en esa relación. El hallazgo sugiere que no solo importa cuánto tiempo pasan los adolescentes frente a la pantalla, sino también las herramientas emocionales y el entorno con el que cuentan para gestionar sus hábitos.
Por qué el celular puede favorecer la procrastinación
Las tareas escolares suelen requerir concentración y esfuerzo sostenido, mientras que el teléfono ofrece recompensas inmediatas: videos, redes sociales, juegos o notificaciones que captan la atención en cuestión de segundos.
Desde la psicología, este comportamiento suele explicarse mediante mecanismos de evitación. Cuando una actividad genera aburrimiento, ansiedad o frustración, revisar el celular puede convertirse en una forma rápida de escapar de esas emociones desagradables.
Los especialistas también señalan que el uso excesivo del smartphone puede desplazar tiempo y energía mental necesarios para estudiar, organizar actividades o cumplir objetivos académicos.
El papel de la autorregulación y la resiliencia
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue el papel que desempeñan la autorregulación y la resiliencia psicológica.
La autorregulación se relaciona con la capacidad de controlar impulsos, administrar el tiempo y mantener el foco en metas a largo plazo. La resiliencia, en tanto, permite afrontar dificultades y adaptarse mejor a situaciones de estrés o frustración.
Según los investigadores, los adolescentes que desarrollan estas habilidades tienen más herramientas para resistir distracciones y sostener hábitos de estudio más consistentes.
El trabajo también encontró que la relación entre padres e hijos podía moderar el impacto del uso problemático del teléfono. Esto refuerza la idea de que el contexto familiar, los límites y el acompañamiento siguen siendo factores importantes en la construcción de hábitos saludables.
Lo que muestran otras investigaciones
Los resultados coinciden con estudios realizados en estudiantes universitarios, donde el uso problemático del smartphone también fue asociado con una mayor tendencia a postergar tareas académicas.
Otras investigaciones encontraron vínculos entre la dependencia al teléfono, la ansiedad y la llamada procrastinación del sueño, un fenómeno que ocurre cuando las personas retrasan la hora de acostarse para seguir utilizando dispositivos electrónicos.
Aunque estos trabajos son observacionales y no permiten afirmar que el celular sea la causa directa de la procrastinación, los especialistas consideran que aportan evidencia valiosa para comprender cómo determinados hábitos digitales pueden afectar la organización, el aprendizaje y el bienestar de los adolescentes.