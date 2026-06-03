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De Verano del 98 a Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la nueva jugadora del reality

Tras la salida de Gladys La Bomba Tucumana, Gran Hermano incorporó a Alejandra Majluf. La actriz, recordada por su participación en Verano del 98 y otras ficciones, llegó para revolucionar el juego.

Gran Hermano sumó una nueva participante: así fue el ingreso de Alejandra Majluf
Gran Hermano sumó una nueva participante: así fue el ingreso de Alejandra Majluf
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La reconocida actriz Alejandra Majluf ingresó a la casa de Gran Hermano Argentina tras 100 días de show para reemplazar a la participante renunciante Gladys La Bomba Tucumana.
  • Majluf, con trayectoria en Verano del 98, se sumó al juego tras la sorpresiva renuncia de Gladys, generando un emotivo reencuentro con la jugadora Andrea del Boca.
  • Esta incorporación busca renovar la convivencia y mantener la incertidumbre de la audiencia en una etapa decisiva del reality, caracterizada por constantes cambios.
Resumen generado con IA

Gran Hermano cumplió 100 días y continúa sumando participantes. En medio de una etapa marcada por reingresos, reemplazos y movimientos inesperados dentro de la casa, una nueva participante se incorporó al reality y generó sorpresa entre los jugadores. Se trata de la actriz Alejandra Majluf.

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El anuncio fue realizado por Santiago del Moro durante una de las últimas emisiones del programa, cuando confirmó que una nueva concursante ocuparía el lugar que dejó vacante Gladys La Bomba Tucumana tras su salida voluntaria.

Quién es Alejandra Majluf, la nueva jugadora de Gran Hermano

Alejandra Majluf es actriz con una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. A lo largo de su carrera formó parte de reconocidas producciones como Tato de América, Verano del 98, Casi Ángeles y Esperanza Mía. Además, participó en películas como Ay, Juancito, Interior, Eva y Lola, Cruzadas y Delicia, construyendo una carrera ligada al mundo artístico.

Antes de atravesar la puerta de la casa, Majluf se presentó ante el público mediante un video en el que compartió algunos aspectos de su personalidad y adelantó sus expectativas para esta nueva experiencia televisiva.

Durante su presentación, aseguró que considera que cada etapa de la vida tiene un valor especial y se mostró entusiasmada por afrontar el desafío que representa convivir con los participantes del reality.

Las expectativas de la actriz dentro del reality

Alejandra Majluf también destacó la importancia que tuvo el arte en su vida y recordó con cariño algunos de los personajes que interpretó a lo largo de su carrera. Entre ellos mencionó a “La Colada”, figura que formó parte del programa Fax y que, según explicó, dejó una marca significativa en su forma de ver la vida.

La actriz definió a Gran Hermano como una oportunidad para seguir aprendiendo y experimentar nuevas situaciones. En ese sentido, describió al reality como un espacio de observación y crecimiento personal, donde espera descubrir aspectos desconocidos de sí misma.

Su llegada no pasó inadvertida dentro de la casa. Una de las participantes que reaccionó con mayor entusiasmo fue Andrea del Boca, quien se mostró visiblemente emocionada al reconocerla y compartir un afectuoso encuentro apenas ingresó al juego.

Una casa que sigue cambiando en la etapa decisiva

La incorporación de Majluf se suma a una serie de modificaciones que viene atravesando Gran Hermano en las últimas semanas. Entre ellas se encuentran el regreso de exparticipantes, la utilización del golden ticket que permitió la vuelta de Sol Abraham y la salida de algunos jugadores.

Con estos movimientos, la producción busca renovar la dinámica de convivencia y mantener la incertidumbre en una edición que continúa sorprendiendo tanto a los participantes como a los seguidores del programa.

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