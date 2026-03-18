La inquietante profecía de Baba Vanga sobre 2026: ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial?
Las predicciones atribuidas a Baba Vanga vuelven a generar inquietud ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y los temores a una Tercera Guerra Mundial. ¿Qué se sabe realmente sobre lo que habría anticipado para 2026?.
A casi tres décadas de su muerte, el nombre de Baba Vanga vuelve a instalarse en el centro de las conversaciones globales. Cada vez que las tensiones geopolíticas escalan, sus profecías reaparecen con fuerza y alimentan el temor a un escenario que combine conflictos armados, crisis internacionales y un eventual punto de quiebre histórico.
En medio de la escalada de violencia en Medio Oriente y los crecientes temores por un conflicto de mayor alcance, resurgen las interpretaciones sobre lo que la vidente búlgara habría anticipado para 2026. Sin embargo, entre versiones virales, especulaciones y advertencias sin respaldo documental, la pregunta persiste: qué dijo realmente y cuánto hay de mito en las profecías que hoy vuelven a inquietar al mundo.
Las predicciones de Baba Vanga para 2026: guerra global y tensiones actuales
Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova, fue una vidente búlgara fallecida en 1996 que ganó notoriedad en Europa del Este por supuestas visiones sobre acontecimientos mundiales. Nunca dejó escritos propios, y gran parte de lo que se le atribuye fue recopilado por seguidores o difundido posteriormente en libros y medios.
Entre las predicciones que se le adjudican para 2026 aparece la advertencia sobre un gran conflicto bélico que comenzaría en el Este y escalaría a nivel global, una narrativa que hoy algunos vinculan con el aumento de tensiones internacionales y los enfrentamientos en Medio Oriente.
Estas interpretaciones resurgen con fuerza ante episodios recientes en la región, especialmente en el contexto de confrontaciones indirectas entre potencias y aliados estratégicos.
Otras versiones señalan que la vidente habría anticipado el riesgo de una Tercera Guerra Mundial y eventos de gran impacto global, como desastres naturales o avances científicos disruptivos, lo que alimenta la circulación de teorías y temores en distintos ámbitos.
Sin embargo, especialistas y organismos dedicados al análisis histórico de sus dichos advierten que no existen pruebas documentales que confirmen que Baba Vanga predijera una guerra mundial para 2026. La mayoría de estas afirmaciones proviene de interpretaciones posteriores o de contenidos viralizados sin verificación.
En ese contexto, el resurgimiento de sus supuestas profecías parece responder más a la incertidumbre global actual que a evidencias concretas. Cada crisis internacional reactiva el interés por figuras místicas del pasado, cuyas palabras —reales o atribuidas— continúan moldeando el imaginario colectivo sobre el futuro del mundo.