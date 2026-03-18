La inquietante profecía de Baba Vanga sobre 2026: ¿Se viene la Tercera Guerra Mundial?

En medio de la escalada de violencia en Medio Oriente y los crecientes temores por un conflicto de mayor alcance, resurgen las interpretaciones sobre lo que la vidente búlgara habría anticipado para 2026. Sin embargo, entre versiones virales, especulaciones y advertencias sin respaldo documental, la pregunta persiste: qué dijo realmente y cuánto hay de mito en las profecías que hoy vuelven a inquietar al mundo.