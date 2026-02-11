Secciones
Alejandro Fantino le ganó un juicio a Mirtha Legrand: cuánto dinero cobró y qué hizo con la indemnización, según Ángel de Brito

Ángel de Brito reveló que Alejandro Fantino ganó el juicio que le inició a Mirtha Legrand por los dichos de Natacha Jaitt. Cuánto dinero cobró el conductor y cuál fue el destino que decidió darle a la indemnización.

Hace 52 Min

En medio de días agitados para Mirtha Legrand, se conoció una noticia judicial que vuelve a ponerla en el centro de la escena. Según contó Ángel de Brito, Alejandro Fantino resultó favorecido en una demanda iniciada años atrás contra la conductora y su producción, y ya cobró la indemnización correspondiente.

El conflicto se remonta a una recordada emisión del programa de Legrand en la que Natacha Jaitt realizó graves acusaciones públicas. Fantino, al sentirse aludido por aquellos dichos, decidió acudir a la Justicia e iniciar acciones legales en el fuero civil. En ese ámbito, las resoluciones no implican sanciones penales sino compensaciones económicas por daños.

Tras un proceso que se extendió durante años y que avanzó con bajo perfil, el fallo determinó que la parte demandada debía abonar una suma de dinero al periodista. También se incluyeron las costas del juicio, es decir, los honorarios y gastos derivados del proceso judicial.

La cifra fue dada a conocer por Ángel de Brito a través de sus redes sociales: según precisó, Fantino percibió alrededor de 13 mil dólares como resultado del litigio. Pero el dato que más llamó la atención fue el destino de ese dinero.

Siempre de acuerdo a lo informado por De Brito, el conductor decidió donar la totalidad de lo cobrado a un hospital de su ciudad natal, San Vicente, localidad santafesina de la que es oriundo. El gesto fue destacado en redes y generó repercusión tanto en el ámbito mediático como en su comunidad.

La revelación se suma a otras versiones que circulan sobre la situación contractual de Legrand con Canal 13, aunque por el momento no hubo confirmaciones oficiales sobre cambios en la continuidad de su programa.

