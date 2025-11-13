Secciones
EspectáculosFamosos

Operaron a Alejandro Fantino: qué le pasó y cómo sigue su salud

Desde sus redes sociales, el conductor dio detalles de lo sucedido.

ALEJANDRO FANTINO publicó esta foto, optimista, desde la clínica. ALEJANDRO FANTINO publicó esta foto, optimista, desde la clínica.
Hace 2 Hs

El periodista y conductor Alejandro Fantino confirmó que fue operado del tendón de Aquiles izquierdo y que el procedimiento fue exitoso. La intervención se realizó en las últimas horas y él mismo lo comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una foto desde el sanatorio y un mensaje optimista.

“¡LISTO! En unas horas a casa. Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”, escribió Fantino.

Qué le pasó a Alejandro Fantino

El conductor explicó que la lesión venía afectándolo desde hacía tiempo y que finalmente decidió pasar por el quirófano para reconstruir el tendón. Según contó, la operación salió según lo esperado y ahora iniciará un proceso de rehabilitación prolongado, aunque se mostró entusiasmado con la recuperación.

Fantino, que es un apasionado del tenis y del entrenamiento físico, reconoció que este procedimiento era necesario para volver a practicar deporte con normalidad. “Ya no veo la hora de volver a las canchas”, expresó en sus redes.

El mensaje de Alejandro Fantino tras la cirugía

Desde el sanatorio, el conductor de Neura se mostró tranquilo y agradecido con el equipo médico. En su publicación, combinó su habitual humor con palabras de aliento para quienes enfrentan procesos similares.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de colegas y seguidores, quienes celebraron su buena recuperación. “Fuerza Fanti”, “vas a volver más fuerte que nunca” y “tu energía positiva es inspiradora” fueron algunos de los comentarios más destacados.

En plena etapa de cambios personales y profesionales

La cirugía llega en un momento de transformación personal y profesional para Alejandro Fantino. Luego de décadas ligado a la televisión tradicional, el periodista se volcó de lleno al mundo del streaming y la comunicación digital.

Actualmente lidera Neura, su propio medio, y también participa en Carnaval, el proyecto que comparte con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman.

En esta nueva etapa, Fantino combina su carrera mediática con un enfoque más introspectivo y un interés creciente por el bienestar físico y emocional, algo que suele reflejar en sus transmisiones y publicaciones personales.

Cómo sigue la salud de Alejandro Fantino

Según informó el propio conductor, la recuperación será larga pero sin complicaciones. En los próximos días continuará con controles médicos y fisioterapia antes de retomar su rutina laboral.

Fantino aseguró que se siente “en paz, enfocado y agradecido” por el cariño recibido, y dejó un mensaje final para sus seguidores:

“Esto también es parte del juego de la vida. Hay que frenar, sanar y volver con más fuerza. Ya pienso en volver a disfrutar el placer del deporte.”

Temas Alejandro Fantino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

¿La “China” Suárez con Pergolini? Qué dijo el conductor sobre una posible entrevista

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Comentarios