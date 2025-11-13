Operaron a Alejandro Fantino: qué le pasó y cómo sigue su salud

El periodista y conductor Alejandro Fantino confirmó que fue operado del tendón de Aquiles izquierdo y que el procedimiento fue exitoso. La intervención se realizó en las últimas horas y él mismo lo comunicó a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una foto desde el sanatorio y un mensaje optimista.
“¡LISTO! En unas horas a casa. Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”, escribió Fantino.
Qué le pasó a Alejandro Fantino
El conductor explicó que la lesión venía afectándolo desde hacía tiempo y que finalmente decidió pasar por el quirófano para reconstruir el tendón. Según contó, la operación salió según lo esperado y ahora iniciará un proceso de rehabilitación prolongado, aunque se mostró entusiasmado con la recuperación.
Fantino, que es un apasionado del tenis y del entrenamiento físico, reconoció que este procedimiento era necesario para volver a practicar deporte con normalidad. “Ya no veo la hora de volver a las canchas”, expresó en sus redes.
El mensaje de Alejandro Fantino tras la cirugía
Desde el sanatorio, el conductor de Neura se mostró tranquilo y agradecido con el equipo médico. En su publicación, combinó su habitual humor con palabras de aliento para quienes enfrentan procesos similares.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de colegas y seguidores, quienes celebraron su buena recuperación. “Fuerza Fanti”, “vas a volver más fuerte que nunca” y “tu energía positiva es inspiradora” fueron algunos de los comentarios más destacados.
En plena etapa de cambios personales y profesionales
La cirugía llega en un momento de transformación personal y profesional para Alejandro Fantino. Luego de décadas ligado a la televisión tradicional, el periodista se volcó de lleno al mundo del streaming y la comunicación digital.
Actualmente lidera Neura, su propio medio, y también participa en Carnaval, el proyecto que comparte con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman.
En esta nueva etapa, Fantino combina su carrera mediática con un enfoque más introspectivo y un interés creciente por el bienestar físico y emocional, algo que suele reflejar en sus transmisiones y publicaciones personales.
Cómo sigue la salud de Alejandro Fantino
Según informó el propio conductor, la recuperación será larga pero sin complicaciones. En los próximos días continuará con controles médicos y fisioterapia antes de retomar su rutina laboral.
Fantino aseguró que se siente “en paz, enfocado y agradecido” por el cariño recibido, y dejó un mensaje final para sus seguidores:
“Esto también es parte del juego de la vida. Hay que frenar, sanar y volver con más fuerza. Ya pienso en volver a disfrutar el placer del deporte.”