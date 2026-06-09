Becas en Estados Unidos 2026: cursos cortos para acceder a los empleos mejor pagados desde julio

Desde el 1 de julio estará disponible el nuevo programa de becas

El Departamento de Educación de Estados Unidos emitió a mediados de mayo la normativa final para poner en marcha las Becas Pell para la Fuerza Laboral. Esta iniciativa, programada para iniciar el 1 de julio de 2026, permitirá a los estudiantes financiar programas formativos que se extiendan entre ocho y quince semanas. La oferta académica abarcará opciones de educación técnica, sistemas de aprendizaje laboral y certificaciones específicas, con el firme propósito gubernamental de disminuir la carga de la deuda estudiantil.