LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína
1

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
2

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country
3

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena
4

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
5

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Ranking notas premium
Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
1

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
2

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
3

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán
4

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027
5

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Más Noticias
Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Balotaje presidencial en Perú: en una definición de infarto, Sánchez aventaja a Fujimori

Balotaje presidencial en Perú: en una definición de infarto, Sánchez aventaja a Fujimori

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Un ex candidato a concejal de Famaillá fue detenido por el secuestro de 470 kilos de cocaína

Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para Facundo Ale, hijo de “El Mono” Ale

Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para Facundo Ale, hijo de “El Mono” Ale

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

Comentarios