OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Megaemergencia social
Hace 3 Hs

Argentina camina tambaleándose... el mundo que la habita no puede asimilar la crueldad inhumana que la sofoca. En cada rostro que se ve la realidad es una tristeza continua. Prima una megaemergencia social que está matando los derechos de todos y cada uno. Se calaron las estructuras de la educación, la salud y el trabajo, y con un salario en caída libre... El cierre feroz de fábricas generadoras de empleos, que es un derecho inalienable del ser argentino, hoy esas fábricas fabrican desocupados cada día y ensombrecen de angustia los hogares de miles de personas; niños y ancianos con hambre en un país donde se produce alimentos desde siempre. Las carencias funcionan “a full” entre estos jubilados que lloran por remedios y atención médica; terrible para personas que fueron levantando Argentina ayer, y hoy son la escoria para el “pequeño” mundo del poder... que “parecen” gobernar con sus bolsillos abiertos... ¿Será? Otra circunstancia para el horror es la entrega y venta de nuestro territorio al mejor postor foráneo. Triste. Nadie piensa qué será de nuestros niños mañana, con un territorio privado, más una deuda sideral a 200 años. ¿Vuelve el coloniaje? ¿Tendrá que volver otro 9 de Julio?

Josefina Argañaraz                                                                     

Rawson 168 - S. M. de Tucumán


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