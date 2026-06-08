La probable formación de Argentina ante Islandia en el último ensayo antes del Mundial

La Selección afrontará este martes su último examen antes del debut en el Mundial 2026. Desde las 22, en Auburn, Alabama, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Islandia en el segundo y último amistoso de la gira previa a la Copa del Mundo, un encuentro que servirá para ajustar detalles y terminar de definir la lista definitiva de 26 futbolistas.