La probable formación de Argentina ante Islandia en el último ensayo antes del Mundial

Resumen para apurados
- La Selección Argentina enfrentará a Islandia este martes a las 22 en Alabama, EE. UU., en su último amistoso antes del Mundial para definir la lista de 26 jugadores.
- Tras vencer a Honduras, el DT Scaloni evalúa variantes por lesiones de figuras como el Dibu Martínez y Julián Álvarez, mientras que Lionel Messi regresa a la titularidad.
- Este ensayo es clave para definir el reemplazo del lesionado Balerdi y consolidar el equipo definitivo de cara al debut mundialista contra Argelia el 16 de junio.
La Selección afrontará este martes su último examen antes del debut en el Mundial 2026. Desde las 22, en Auburn, Alabama, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Islandia en el segundo y último amistoso de la gira previa a la Copa del Mundo, un encuentro que servirá para ajustar detalles y terminar de definir la lista definitiva de 26 futbolistas.
Después del triunfo 2-0 sobre Honduras, el cuerpo técnico tiene una idea bastante clara de la estructura que utilizará frente a Argelia el próximo 16 de junio. Sin embargo, las lesiones y las distintas cargas físicas obligan a administrar minutos y a tomar algunas precauciones.
La principal novedad estaría en el arco. Emiliano "Dibu" Martínez no será arriesgado debido a la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha, una lesión de la que evoluciona favorablemente. Por ese motivo, Gerónimo Rulli ocuparía el puesto bajo los tres palos.
En la defensa también podrían aparecer algunas variantes. Con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel todavía recuperándose de molestias musculares, el lateral derecho se definirá entre Nicolás Capaldo y Agustín Giay. El resto de la línea defensiva tendría a Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como zagueros centrales, mientras que Nicolás Tagliafico ocuparía el sector izquierdo.
En el medio campo, Scaloni apostaría por una formación muy cercana a la que imagina para el debut mundialista. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios conformarían una zona media con experiencia, dinámica y buen manejo de pelota.
La gran noticia para los hinchas argentinos pasa por Lionel Messi. Tras dejar atrás la sobrecarga muscular que lo obligó a perderse el encuentro contra Honduras, el capitán volvería a ser titular para sumar minutos y ritmo competitivo antes del inicio de la Copa del Mundo.
A su lado estaría Lautaro Martínez. En cambio, Julián Álvarez sería preservado debido a la inflamación que arrastra en uno de sus tobillos desde el cierre de la temporada con Atlético de Madrid. La prioridad del cuerpo técnico es que llegue al ciento por ciento al estreno frente a Argelia.
La probable formación de Argentina sería con Rulli; Capaldo o Giay, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y Palacios; Messi y Lautaro Martínez.
Más allá del resultado, el amistoso tendrá otro aspecto clave. Scaloni todavía no definió quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi tras sufrir un desgarro en el sóleo. La decisión se tomará una vez finalizado el encuentro contra Islandia, ya que el entrenador espera evaluar la evolución física de varios futbolistas antes de determinar qué posición necesita reforzar.
La situación de Molina, Montiel y Leandro Paredes, que continúa recuperándose de un desgarro, será determinante para esa elección.
Por eso, el partido de este martes será mucho más que un simple amistoso. Será la última oportunidad para despejar dudas, ajustar detalles y terminar de delinear el equipo con el que Argentina buscará defender el título mundial.