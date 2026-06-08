Tucumán Rugby, Natación y Lawn Tennis ya aseguraron su lugar en semifinales del Anual

La octava fecha dejó varias definiciones importantes en la pelea por el título del Anual Tucumano. Tucumán Rugby consiguió un valioso triunfo como visitante sobre Lince por 43-29 y alcanzó los 27 puntos, la misma línea que Natación y Gimnasia, que derrotó a Universitario por 36-24. Ambos lideran las posiciones y ya no pueden ser alcanzados por los equipos ubicados fuera de la zona de clasificación.