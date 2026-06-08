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Tucumán Rugby, Natación y Lawn Tennis ya aseguraron su lugar en semifinales del Anual

A una fecha del cierre de la fase regular del Torneo Anual Tucumano, tres equipos ya tienen garantizada su clasificación a las semifinales. Lawn Tennis, Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia sacaron boleto anticipado, mientras que Huirapuca deberá esperar hasta la última jornada para confirmar su presencia entre los cuatro mejores.

Tucumán Rugby, Natación y Lawn Tennis ya aseguraron su lugar en semifinales del Anual
Prensa Los Tarcos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby, Natación y Lawn Tennis clasificaron a las semifinales del Torneo Anual tucumano tras lograr victorias clave durante la octava fecha del certamen local.
  • Los tres equipos aseguraron su pase al sumar los puntos necesarios, mientras que la derrota de Huirapuca ante Cardenales dejó vacante el cuarto cupo para la última jornada.
  • La novena y última fecha definirá si Huirapuca se queda con la última plaza o si Cardenales y Los Tarcos logran una hazaña para meterse en los playoffs del certamen.
Resumen generado con IA

La octava fecha dejó varias definiciones importantes en la pelea por el título del Anual Tucumano. Tucumán Rugby consiguió un valioso triunfo como visitante sobre Lince por 43-29 y alcanzó los 27 puntos, la misma línea que Natación y Gimnasia, que derrotó a Universitario por 36-24. Ambos lideran las posiciones y ya no pueden ser alcanzados por los equipos ubicados fuera de la zona de clasificación.

Lawn Tennis también selló su pasaje al imponerse con autoridad a Los Tarcos por 38-17. El conjunto "benjamín" llegó a 23 unidades y se aseguró terminar entre los cuatro primeros del certamen.

La gran novedad de la jornada se produjo en Silvano Bores al 800. Allí, Cardenales sorprendió a Huirapuca y se quedó con una ajustada victoria por 20-19. El resultado impidió que el conjunto de Concepción asegurara su clasificación y dejó abierta la pelea por el último cupo disponible.

Con 21 puntos, Huirapuca continúa ocupando el cuarto puesto y depende de sí mismo para avanzar. Sin embargo, deberá ratificarlo en la novena y última fecha, cuando reciba a Jockey. Detrás aparecen Cardenales con 17 puntos y Los Tarcos con 13, ambos todavía con posibilidades matemáticas de alcanzar la zona de semifinales.

La próxima fecha tendrá varios cruces decisivos. Huirapuca enfrentará a Jockey Club buscando sellar su clasificación, mientras que Cardenales visitará a Lawn Tennis y Los Tarcos tendrá una parada de riesgo frente a Tucumán Rugby. Además, Universitario recibirá a Lince.

Así, cuando resta una jornada para el final de la fase regular, ya hay tres clasificados confirmados: Tucumán Rugby, Natación y Gimnasia y Lawn Tennis. El cuarto y último boleto todavía espera dueño, con Huirapuca como principal candidato, aunque Cardenales y Los Tarcos mantienen viva la ilusión de dar pelea hasta el cierre del campeonato.

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