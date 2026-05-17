Lawn Tennis dio un paso clave hacia las semifinales y el cierre del Anual promete ser apasionante

Con este triunfo, Lawn Tennis llegó a los 19 puntos y se metió dentro de los cuatro mejores equipos del campeonato a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular. Además, consiguió un margen importante respecto a sus perseguidores directos: le sacó seis unidades de ventaja a Los Tarcos y Cardenales, que marchan quinto y sexto con 13 puntos.