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Lawn Tennis dio un paso clave hacia las semifinales y el cierre del Anual promete ser apasionante

El "Benjamín" venció 28-26 a Lince en La Caldera del Parque.

Los Benjamines vencieron a los Grises en La Caldera del Parque. Los "Benjamines" vencieron a los "Grises" en La Caldera del Parque. Captura de video de Tucumán Lawn Tennis Club.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán Lawn Tennis venció 28-26 a Lince en La Caldera del Parque por el torneo Anual, alcanzando 19 puntos y quedando a un paso de las semifinales a dos fechas del cierre.
  • El triunfo estiró a seis puntos la ventaja sobre Los Tarcos y Cardenales. El certamen entra en receso por tres semanas antes de una definición que promete ser apasionante.
  • El cruce contra Los Tarcos será determinante: una victoria clasificará al Benjamín, mientras Huirapuca y Cardenales pelean por sostener sus aspiraciones en la tabla.
Resumen generado con IA

La victoria de Lawn Tennis por 28-26 frente a Lince en La Caldera del Parque no sólo dejó festejos en el “Benjamín”. También acomodó la pelea por las semifinales del torneo Anual y confirmó algo que ya se intuía desde hace varias fechas: la definición será apasionante hasta el final.

Con este triunfo, Lawn Tennis llegó a los 19 puntos y se metió dentro de los cuatro mejores equipos del campeonato a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular. Además, consiguió un margen importante respecto a sus perseguidores directos: le sacó seis unidades de ventaja a Los Tarcos y Cardenales, que marchan quinto y sexto con 13 puntos.

De todos modos, nadie tiene permitido relajarse. El campeonato continúa extremadamente apretado y todavía quedan cruces directos que pueden modificar por completo el escenario. Incluso Huirapuca, que actualmente suma 20 unidades, todavía no tiene asegurado su lugar entre los semifinalistas.

La próxima fecha -que recién se disputará dentro de tres fines de semana debido al parate por el Torneo del Interior- aparece como decisiva. Allí, Los Tarcos recibirá justamente a Lawn Tennis en un duelo que puede definir gran parte de la clasificación.

El “Rojo” llega obligado a ganar. En las últimas jornadas mostró un nivel competitivo frente a rivales importantes y todavía mantiene chances matemáticas de meterse entre los cuatro mejores. Sin embargo, el panorama no es sencillo: además de vencer al “Benjamín”, necesitará derrotar a Tucumán Rugby en Yerba Buena durante la última fecha y esperar que Lawn Tennis deje puntos en el camino.

Para el conjunto del Parque, en cambio, el panorama es más alentador. Si logra vencer a Los Tarcos en la próxima jornada, asegurará automáticamente su presencia en semifinales y llegará al tramo decisivo del torneo con mayor tranquilidad.

Cardenales también continúa en carrera, aunque con menos margen de error. El equipo “purpurado” necesitará derrotar a Huirapuca en la próxima fecha y esperar una caída de Lawn Tennis para volver a acercarse a los puestos de clasificación.

Precisamente “Huira” también afrontará un partido determinante. El conjunto del sur tucumano depende de sí mismo: una victoria le garantizará un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Con varios equipos separados por pocos puntos y con enfrentamientos directos todavía por disputarse, el Anual entró en su etapa más caliente. Y cada partido empieza a jugarse con clima de final.

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