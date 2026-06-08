"Nuestros hijos no están frente a una pantalla: están viviendo una parte de su vida"

Para Farhat, el desafío central no es tecnológico, sino vincular. Advierte que el adulto que aparece únicamente para sancionar o controlar corre el riesgo de convertirse en alguien a quien los chicos oculten información. En cambio, quien se interesa genuinamente por la vida digital de sus hijos, pregunta sin juzgar y escucha sin reaccionar de inmediato, puede transformarse en una figura de referencia para acompañar situaciones complejas.