Política

Patricia Bullrich publicó un polémico video en medio de la tensión interna del oficialismo

La senadora libertaria compartió en redes sociales un montaje con la canción "Se dice de mí", de Tita Merello.

¿MENSAJE PARA QUIÉN?. Patricia Bullrich publicó un particular video en sus redes sociales acompañado por la canción “Se dice de mí”, interpretada por Tita Merello.
¿MENSAJE PARA QUIÉN?. Patricia Bullrich publicó un particular video en sus redes sociales acompañado por la canción “Se dice de mí”, interpretada por Tita Merello.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich publicó un polémico video en redes sociales con la canción 'Se dice de mí', en medio de fuertes tensiones políticas dentro del oficialismo en Argentina.
  • El video incluye figuras de distintos sectores tras la disputa por el pliego de una jueza en el Senado, donde Bullrich se abstuvo desoyendo la orden de la conducción nacional.
  • El posteo avivó rumores de internas en el oficialismo, motivando una reunión entre Bullrich y Karina Milei en la Casa Rosada para mostrar unidad de cara a la agenda legislativa.
Resumen generado con IA

En medio de semanas atravesadas por tensiones políticas dentro del oficialismo, la senadora Patricia Bullrich publicó un particular video en sus redes sociales acompañado por la canción “Se dice de mí”, interpretada por Tita Merello. El posteo rápidamente se viralizó y volvió a encender especulaciones sobre su vínculo con la Casa Rosada.

La publicación, de menos de un minuto de duración, comenzó a circular con fuerza en X y mostró imágenes de referentes tanto de la oposición como del oficialismo. Entre las figuras vinculadas al kirchnerismo aparecieron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich.

Del lado libertario, el video incluyó imágenes de dirigentes como Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y María Emilia Orozco. El único integrante del Gabinete nacional que apareció en el montaje fue el canciller Pablo Quirno.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue una recreación realizada con inteligencia artificial en un programa de TN. Allí se observa a Bullrich ingresando a un laberinto con tres posibles salidas: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. La escena coincidía con el momento de la canción en el que suena la frase: “Los hombres de mí, hablando están”.

El episodio se produjo después de varias semanas de tensión dentro de La Libertad Avanza, especialmente tras la decisión pública de Bullrich de anticipar que no acataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuestionada por su vínculo familiar con un periodista de La Nación.

Finalmente, el jueves pasado el Senado aprobó el pliego de la candidata a jueza con la abstención de la exministra, pese al rechazo expresado por el bloque libertario.

En ese contexto, y con el objetivo de bajar la tensión política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en la Casa Rosada. Ambas compartieron luego una fotografía acompañada por un mensaje que buscó mostrar unidad interna: “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”.

La imagen fue replicada por Javier Milei en sus redes sociales y se tomó en las oficinas de Karina Milei, luego de una reunión de aproximadamente una hora en la que analizaron la agenda legislativa de las próximas semanas.

Temas Patricia Bullrich
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bullrich desafió a Milei por el veto a una candidata a jueza y hasta ofreció su renuncia

Bullrich desafió a Milei por el veto a una candidata a jueza y hasta ofreció su renuncia

El Gobierno nacional busca blindar la agenda legislativa de junio

El Gobierno nacional busca blindar la agenda legislativa de junio

Narcotráfico: José Cano denunció un vacío tecnológico en el NOA y exigió golpear la ruta del dinero

Narcotráfico: José Cano denunció un "vacío tecnológico" en el NOA y exigió golpear la ruta del dinero

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio protagonizaron un explosivo cruce por la marcha de Ni Una Menos

Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio protagonizaron un explosivo cruce por la marcha de Ni Una Menos

El factor Bullrich sacudió la verticalidad del Gabinete y reavivó las sospechas de interna

El "factor Bullrich" sacudió la verticalidad del Gabinete y reavivó las sospechas de interna

Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo
3

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
5

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

Jaldo encabezó un gabinete ampliado para evaluar la gestión y confirmó el pago del medio aguinaldo para el 17 de junio

Jaldo encabezó un gabinete ampliado para evaluar la gestión y confirmó el pago del medio aguinaldo para el 17 de junio

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

Comentarios