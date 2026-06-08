Patricia Bullrich publicó un polémico video en medio de la tensión interna del oficialismo

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich publicó un polémico video en redes sociales con la canción 'Se dice de mí', en medio de fuertes tensiones políticas dentro del oficialismo en Argentina.
- El video incluye figuras de distintos sectores tras la disputa por el pliego de una jueza en el Senado, donde Bullrich se abstuvo desoyendo la orden de la conducción nacional.
- El posteo avivó rumores de internas en el oficialismo, motivando una reunión entre Bullrich y Karina Milei en la Casa Rosada para mostrar unidad de cara a la agenda legislativa.
En medio de semanas atravesadas por tensiones políticas dentro del oficialismo, la senadora Patricia Bullrich publicó un particular video en sus redes sociales acompañado por la canción “Se dice de mí”, interpretada por Tita Merello. El posteo rápidamente se viralizó y volvió a encender especulaciones sobre su vínculo con la Casa Rosada.
La publicación, de menos de un minuto de duración, comenzó a circular con fuerza en X y mostró imágenes de referentes tanto de la oposición como del oficialismo. Entre las figuras vinculadas al kirchnerismo aparecieron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich.
Del lado libertario, el video incluyó imágenes de dirigentes como Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala y María Emilia Orozco. El único integrante del Gabinete nacional que apareció en el montaje fue el canciller Pablo Quirno.
Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue una recreación realizada con inteligencia artificial en un programa de TN. Allí se observa a Bullrich ingresando a un laberinto con tres posibles salidas: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. La escena coincidía con el momento de la canción en el que suena la frase: “Los hombres de mí, hablando están”.
El episodio se produjo después de varias semanas de tensión dentro de La Libertad Avanza, especialmente tras la decisión pública de Bullrich de anticipar que no acataría la orden de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuestionada por su vínculo familiar con un periodista de La Nación.
Finalmente, el jueves pasado el Senado aprobó el pliego de la candidata a jueza con la abstención de la exministra, pese al rechazo expresado por el bloque libertario.
En ese contexto, y con el objetivo de bajar la tensión política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a Bullrich en la Casa Rosada. Ambas compartieron luego una fotografía acompañada por un mensaje que buscó mostrar unidad interna: “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”.
La imagen fue replicada por Javier Milei en sus redes sociales y se tomó en las oficinas de Karina Milei, luego de una reunión de aproximadamente una hora en la que analizaron la agenda legislativa de las próximas semanas.