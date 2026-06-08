Patricia Bullrich publicó un polémico video en medio de la tensión interna del oficialismo

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue una recreación realizada con inteligencia artificial en un programa de TN. Allí se observa a Bullrich ingresando a un laberinto con tres posibles salidas: jefatura de Gabinete, vicepresidenta o presidenta. La escena coincidía con el momento de la canción en el que suena la frase: “Los hombres de mí, hablando están”.