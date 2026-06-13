Dormir con la tele encendida: por qué la ciencia lo desaconseja y cómo usar el temporizador para evitar daños

El cuerpo, al no completar los ciclos profundos de descanso, experimenta un deterioro en funciones fisiológicas esenciales. Si ya es un hábito se puede establecer un plan de acción para atenuarlo, aunque es mejor suprimirlo. No se trata de que hoy mismo se lo corte porque seguramente el resultado será mirar el techo generando frustración. El objetivo es engañar al cerebro para darle el estímulo auditivo que necesita para callar los pensamientos, pero quitando el estímulo visual que es lo que daña.