Seguridad

Contrabando de cigarrillos: decomisan una millonaria carga en una ruta de Jujuy

Gendarmería interceptó 20.000 paquetes de cigarrillos en San Pedro.

Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en San Pedro
Gendarmería incautó 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en San Pedro
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería decomisó recientemente 20.000 paquetes de cigarrillos de contrabando en la Ruta 37 de Jujuy tras interceptar una camioneta sin documentación aduanera.
  • El operativo se dio durante un control de rutina sobre una camioneta Toyota Hilux. Al detectar bultos sospechosos, la Unidad Fiscal Federal ordenó una requisa más detallada.
  • Tras el decomiso, la mercadería y el vehículo fueron secuestrados. El conductor quedó imputado por infracción al Código Aduanero, reforzando el control fronterizo en la zona.
Resumen generado con IA

Un operativo de la Gendarmería Nacional permitió el decomiso de 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que eran transportados sin la documentación aduanera correspondiente en la provincia de Jujuy. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 37, a la altura de San Pedro, y culminó con el secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para su traslado.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux durante un control de rutina. Los uniformados observaron varios bultos de grandes dimensiones cargados en el rodado, con características similares a las utilizadas habitualmente para el transporte de mercadería de contrabando. Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó una inspección más exhaustiva.

Tras la requisa, los gendarmes constataron que los paquetes contenían 20.000 atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero. Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de la carga y de la camioneta, mientras que el conductor quedó supeditado a una causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Temas JujuyGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo
3

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
5

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Comentarios