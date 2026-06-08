Contrabando de cigarrillos: decomisan una millonaria carga en una ruta de Jujuy

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux durante un control de rutina. Los uniformados observaron varios bultos de grandes dimensiones cargados en el rodado, con características similares a las utilizadas habitualmente para el transporte de mercadería de contrabando. Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó una inspección más exhaustiva.