Contrabando de cigarrillos: decomisan una millonaria carga en una ruta de Jujuy

Resumen para apurados
- Gendarmería decomisó recientemente 20.000 paquetes de cigarrillos de contrabando en la Ruta 37 de Jujuy tras interceptar una camioneta sin documentación aduanera.
- El operativo se dio durante un control de rutina sobre una camioneta Toyota Hilux. Al detectar bultos sospechosos, la Unidad Fiscal Federal ordenó una requisa más detallada.
- Tras el decomiso, la mercadería y el vehículo fueron secuestrados. El conductor quedó imputado por infracción al Código Aduanero, reforzando el control fronterizo en la zona.
Un operativo de la Gendarmería Nacional permitió el decomiso de 20.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que eran transportados sin la documentación aduanera correspondiente en la provincia de Jujuy. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial Nº 37, a la altura de San Pedro, y culminó con el secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para su traslado.
El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux durante un control de rutina. Los uniformados observaron varios bultos de grandes dimensiones cargados en el rodado, con características similares a las utilizadas habitualmente para el transporte de mercadería de contrabando. Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó una inspección más exhaustiva.
Tras la requisa, los gendarmes constataron que los paquetes contenían 20.000 atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero. Por disposición del magistrado interviniente, se procedió al secuestro de la carga y de la camioneta, mientras que el conductor quedó supeditado a una causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.